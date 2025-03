John Leguizamo: "Christopher Nolan ha reso L'Odissea un film indie"

"Il budget è folle, ma Christopher Nolan lo gestisce come se stesse facendo un film indipendente: non fa mai ciò che dice lo studio", ha detto Leguizamo in una recente intervista a Morning Joe, in onda su MSNBC

Secondo Universal, la pellicola sarà " un film d'azione epico, girato in tutto il mondo utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica Imax . Il film porta per la prima volta la saga di Omero sugli schermi cinematografici Imax", secondo Universal.

"Il budget è folle, non certo piccolo, ma Christopher Nolan lo gestisce come se fosse un film indipendente: non fa mai ciò che dice lo studio ", ha detto Leguizamo in una recente intervista a Morning Joe, in onda su MSNBC. "È come un regista indipendente ma con tantissimi soldi".

Il rapporto tra Nolan e gli attori

La filmografia di Nolan include blockbuster come Oppenheimer, Interstellar e Inception. "Sono portato a lavorare su larga scala perché so quanto sia fragile l'opportunità di radunare quelle risorse", ha detto Nolan in un'intervista con Time nel 2024. "So che ci sono così tanti registi là fuori che darebbero i loro denti per avere le risorse che ho a disposizione, e sento di avere la responsabilità di usarle nel modo più produttivo e interessante". Tuttavia ha firmato anche film indipendenti, come Aftersun e Past Lives.

Cillian Murphy, protagonista di Oppenheimer, ha elogiato la collaborazione del regista con gli attori e il modo in cui consente la sperimentazione."È brillante con gli attori, li capisce e li ama, crede davvero in loro e in ciò che possono apportare alla storia e al personaggio".