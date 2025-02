Odissea di Christopher Nolan, Jesse Garcia e Will Yun Lee nel cast

Svelati due nuovi volti che appariranno sui grandi schermi nella nuova pellicola - ispirata a una delle più celebri e affascinanti storie dell’epopea greca - del celebre regista britannico. Ecco chi sono e i ruoli che li hanno resi così conosciuti nel mondo di Hollywood

Christopher Nolan, il regista britannico pluripremiato, porterà sui grandi schermi una delle storie più iconiche dell’epopea greca: L'Odissea di Omero, con una pellicola dal titolo The Odyssey. Sono già stati annunciati vari attori che prenderanno parte alle riprese, da Matt Demon, ad Anne Hathaway, fino a Tom Holland e Zendaya. Recentemente sono stati rilasciati due altri grandi nomi che interpreteranno un ruolo del poema: Jesse Garcia e Will Yun Lee. Jesse Garcia, attore americano classe ’82, è noto soprattutto per il suo contributo in Quinceañera e Flamin' Hot, per i quali ha vinto l'Imagen Awards (il premio dell’eccellenza nel cinema e nella televisione da parte della comunità latina) come miglior attore. Will Yun Lee, invece, è un attore statunitense di origini coreane nato nel 1971, che ha ottenuto successo grazie al ruolo di Danny Woo nella serie televisiva Witchblade e a quello di Jae Kim nella serie Bionic Woman; ha anche recitato con ruoli centrali in film come La morte può attendere, Elektra e Wolverine - L'immortale.

Jesse Garcia - ©IPA/Fotogramma

Will Yun Lee - ©IPA/Fotogramma

Il cast I produttori di The Odyssey avevano già annunciato un cast di altissimo livello, con attori di fama internazionale, tra cui Matt Damon, che aveva già recitato nell'ultimo film di Nolan, Oppenheimer, e in Interstellar, Anne Hathaway, che aveva preso parte a Il cavaliere oscuro - Il ritorno e Interstellar, e Robert Pattinson, attore di Tenet. Poi il ritorno della coppia Tom Holland e Zendaya, che parteciperà alle riprese insieme per la prima volta dopo i film di Spider-Man. Benny Safdie, già presente in Oppenheimer, ritorna a lavorare con Nolan in un ruolo centrale, dopo aver recentemente terminato le riprese di Happy Gilmore 2. Ci saranno anche altri volti femminili hollywoodiani di grande rilievo, tra cui Samantha Morton, Lupita Nyong’o, attrice estremamente versatile vincitrice dell'Oscar per 12 anni schiavo, e Charlize Theron, la prima sudafricana a ricevere un Oscar in una delle categorie principali – il Golden Globe. Inoltre, vedremo Elliot Page, già noto per il suo ruolo in Inception, Himesh Patel, con un ruolo in Tenet nel 2020; poi ancora, Bill Irwin, che aveva recitato nel memorabile ruolo vocale di TARS, il robot in Interstellar, e Jon Bernthal, l’attore di The Punisher. Approfondimento Christopher Nolan girerà la sua Odissea anche in Italia, a Favignana

La sinossi del poema L'Odissea è uno dei due più grandi poemi epici greci e la sua produzione viene attribuita a Omero. Narra le vicende dell'eroe Odisseo (o Ulisse), re di Itaca, che, dopo la fine della Guerra di Troia (narrata nell'Iliade), intraprende un lungo e burrascoso viaggio per tornare nella sua amata patria, dalla moglie Penelope e il figlio Telemaco - tra ire divine, personaggi mitologici, eroi, peripezie e numerosi pericoli. Non è ancora chiaro se il film di Christopher Nolan sarà una fedele ricostruzione storica oppure un riadattamento in chiave moderna dei personaggi della letteratura omerica, con un trasporto dei temi e delle figure principali fino ai giorni d'oggi. Leggi anche The Odyssey, il nuovo film di Nolan sarà epico (letteralmente)

L'annuncio di Universal Pictures Universal Pictures, la casa di produzione e distribuzione cinematografica statunitense che sostiene questo progetto, per ora ha confermato che The Odyssey debutterà nelle sale il 17 luglio del 2026 e lo descrive come “un'epica d'azione mitica girata intorno al mondo”. Inoltre, è stato confermato che il regista Christopher Nolan utilizzerà la più recente tecnologia cinematografica IMAX per la realizzazione del film (come già accaduto per Oppenheimer, Dunkirk, Tenet e altri). Si tratta di un sistema di proiezione in grado di mostrare immagini e video con una grandezza e una risoluzione superiore rispetto ai sistemi convenzionali.