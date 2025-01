Christopher Nolan girerà la sua Odissea anche in Italia, a Favignana

Il cineasta statunitense effettuerà in Sicilia le riprese di alcune delle scene più importanti della pellicola per tenere fede agli studi secondo cui Favignana, detta anche "l'isola delle capre", è stata una delle tappe del viaggio epico descritto da Omero



La macchina de L'Odissea, la nuova grande produzione hollywoodiana firmata da Christopher Nolan, passerà per l'Italia, più precisamente per il Mediterraneo e alcune delle sue bellezze naturali, le Egadi e le Eolie.

Variety ha riferito in esclusiva che il regista di Oppenheimer aprirà il suo set a Favignana, identificata da molti studi come una delle tappe del viaggio di Ulisse verso casa.

Nolan, che girerà The Odyssey nel Regno Unito, in Marocco, trascorrerà alcuni mesi del 2025 in Sicilia, paesaggio perfetto per la sua epopea dell'età antica.



Favignana, l'approdo di Ulisse Tra circa due mesi Christopher Nolan dovrebbe battere il ciak a Favignana secondo la stampa di settore e stelle e strisce che sta seguendo con interesse lo sviluppo de L'Odissea, il nuovo film del cineasta britannico che nel 2024 ha conquistato ben sette premi Oscar col suo dramma storico sul creatore dell'atomica.

Variety conferma che la maggior parte delle riprese italiane del nuovo lungometraggio di Nolan si svolgeranno a Favignana ma non si esclude la possibilità di girare altre scene tra le acque e sulle coste delle isole Eolie.

La troupe hollywoodiana del regista si sposterà tra le Egadi e le Eolie, luoghi identificati dagli studi di fine Ottocento come tappe di approdo del lungo viaggio di Ulisse verso casa.

A Favignana, conosciuta anche come "l'isola delle capre", Nolan sbarcherà con le sue macchine da presa IMAX, usate anche per le riprese spettacolari di Oppenheimer.

La pellicola sarà realizzata col supporto di Wildside, casa di produzione e distribuzione del gruppo Freemantle. Il film avrà comunque come etichetta quella della compagnia di Nolan e di sua moglie Emma Thomas, Syncopy, ed è una produzione per Universal Pictures.

L'Odissea: chi sarà il protagonista? Con la messa a punto delle location e la precisazione di parte dei tempi di lavorazione del film, la nuova opera di Christopher Nolan comincia a prendere forma.

Il mosaico ha inziato a delinearsi con l'annuncio - un grande nome alla volta, ua strategia che ha funzionato per aumentare l'interesse sul progetto - dei volti del cast, che includerà alcune delle star più acclamate del firmamento hollywoodiano.

Dopo Matt Damon, la cui partecipazione è stata annunciata lo scorso autunno insieme alla data di uscita del film, atteso per il 17 luglio 2026, al film si sono uniti Tom Holland e Zendaya Coleman e Anne Hathaway, poi Lupita Nyong'o e Robert Pattinson e Charlize Theron. Recentemente, è stato confermato anche l'ingresso nel cast di Jon Bernthal.

Restano ancora top secret i ruoli pensati da Nolan (anche sceneggiatore del progetto) per gli interpeti annunciati. La stampa estera ha diffuso di recente alcune voci secondo cui la star del film potrebbe essere Tom Holland e non Matt Damon, come molti avevano pensato fin dal primo momento. I due, tuttavia, potrebbero interpretare lo stesso personaggio, Ulisse, in due fasi della sua vita.

Per ora le teorie non hanno trovato conferme ufficiali, per quelle bisognerà attendere ancora.

