Tom Holland in trattative per il prossimo film di Christopher Nolan

L'attore britannico potrebbe unirsi a Matt Damon nel prossimo progetto dell'autore premio Oscar targato Universal di cui non si conosce ancora la trama né l'ambientazione. I fan temono per lo slittamento dei lavori di del quarto film di Spider-Man

Le caratteristiche del prossimo lungometraggio firmato da Christopher Nolan cominciano a diventare sempre più chiare grazie alle indiscrezioni trapelate sulla stampa specializzata.

Dopo la diffusione del nome della casa di produzione, Universal Studios, la data di uscita, il 17 luglio 2026, e il nome della prima star di spicco coinvolta, Matt Damon, viene fuori un'altra voce relativa al cast.

L'Hollywood Reporter ha fatto il nome di Tom Holland per la pellicola di cui non si conosce ancora il titolo.

Per la testata statunitense non ci sarebbero dubbi: la trattativa in corso con l'attore di Spider-Man dovrebbe concludersi positivamente.

Holland potrebbe affiancare Matt Damon Tom Holland potrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo film di Christopher Nolan, un progetto in cui è data per certa la presenza di Matt Damon e per il quale l'attesa è già alle stelle.

Il film, la cui storia è ancora top secret, potrebbe essere un nuovo progetto stellare, visto il calibro dei nomi coinvolti fino a questo momento.

Il titolo, di cui erano state forniti diversi dettagli rilevanti poco più di dieci giorni fa, sarà una nuova storia ambientata in un tempo diverso dal presente, non è chiaro se si tratterà del passato o del futuro (un orizzonte temporale particolarmente caro a Nolan).

Il pluripremiato autore, che produrrà il titolo con sua moglie Emma Thomas con cui condivide le attività della Syncopy Films, sta scrivendo adesso la sceneggiatura e non è disposto a rivelare più di quanto già abbia detto.

A ComicBook, ad esempio, Nolan ha detto di voler lavorare su una trama meno oscura di quella di Oppenheimer perché sebbene quel film gli ha portato un successo enorme - trascinando letteralmente il box office, insieme a Barbie, nella stagione 2023 - si porta dietro una scia di nichilismo e desolazione, un contesto da cui vuole allontanarsi, almeno per un po'.

Spider-Man 4 slitterà? Tom Holland potrebbe entrare nel sofisticato e autoriale universo cinematografico di Christopher Nolan aggiungendo al suo curriculum un'esperienza significativa e differente da quelle fatte finora.

Holland, che nell'ultimo anno ha lavorato in palcoscenico, riassaporando le emozioni dei suoi esordi nel Regno Unito, ha in agenda il quarto capitolo di Spider-Man, un progetto che è stato in bilico per diverso tempo e che andrà ad aggiungersi a una trilogia apprezzatissima dal pubblico dei cinecomic.

Stando agli ultimi aggiornamenti, i lavori per il film Marvel-Sony, la cui direzione è stata affidata a Destin Daniel Cretton, dovrebbero avviarsi col nuovo anno, in vista dell'uscita del lungometraggio per ipotizzata per il 2026.

Questi tempi potrebbero coincidere, almeno in parte, con quelli della produzione di Nolan targata Universal.

Holland aveva detto di aver letto la sceneggiatura del prossimo Spider-Man e di averla trovata entusiasmante, un copione a cui mancavano i ritocchi finali ma che poteva dirsi ultimato.

A prescindere dalla quantità di impegni, il 2025 per l'attore sarà, in ogni caso, un anno importantissimo e decisivo.