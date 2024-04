Zendaya andrà a teatro a vedere Tom Holland: "Molto orgogliosa di lui"

In una recente intervista a Vogue, la star di Dune ed Euphoria ha dichiarato di voler fare il possibile per supportare il fidanzato Tom Holland nel suo nuovo spettacolo teatrale a Londra, "Romeo & Juliet". "Non potrei essere più orgogliosa, cercherò di vedere quanti più spettacoli possibile", ha detto l'attrice

“Non potrei essere più orgogliosa”. Così Zendaya, in una recente intervista per Vogue, ha parlato del nuovo progetto del fidanzato Tom Holland. Nonostante i numerosi impegni, tra cui la promozione del suo prossimo film, Challengers, diretto da Luca Guadagnino, la star di Dune ed Euphoria è intenzionata a fare il possibile per supportare Holland nel suo nuovo spettacolo teatrale, Romeo & Juliet. L'attore di Spider-Man infatti reciterà nei panni di Romeo.

Zendaya e Tom Holland

Durante la chiacchierata con la giornalista di Vogue Marley Marius, Zendaya ha spontaneamente citato il fidanzato, conosciuto nel 2017 sul set di Spider-Man e con il quale sta insieme da diversi anni. “Non potrei essere più orgogliosa”, ha detto la star, aggiungendo che “cercherò di vedere quanti più spettacoli possibile”. E così, mentre una porta avanti la propria carriera cinematografica, l'altro decide di tornare alle origini e di abbracciare nuovamente il teatro, debuttando in una delle tragedie più celebri di William Shakespeare. Come sostiene il tabloid The Mirror, dopo la tournée londinese che inizierà a maggio al Duke of York's Theatre della capitale britannica, Holland porterà la sua versione di Romeo anche a Broadway.