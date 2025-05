M - Il figlio del secolo serie dell'anno ai Nastri d'Argento

Premiato anche Luca Marinelli, fra i più iconici protagonisti dell’anno. Nelle cinquine tutte le serie Sky Original dell’ultima stagione: Dostoevskij dei Fratelli D’Innocenzo in gara come miglior serie crime; L'Arte della Gioia di Valeria Golino come miglior serie drammatica; Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 come miglior serie comedy. Candidati anche i protagonisti: Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca, Guido Caprino, Filippo Timi, Carlotta Gamba, Gabriel Montesi

Il titolo Sky Original M – Il figlio del secolo di Joe Wright, sulla nascita del fascismo in Italia, è la serie dell’anno per i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), che il 31 maggio a Napoli assegneranno al capolavoro scritto da Stefano Bises e Davide Serino e tratto dal bestseller di Antonio Scurati il Nastro d’Argento Grandi Serie più prestigioso.

Premio anche per Luca Marinelli Inoltre, annunciato oggi che per la sua acclamatissima performance nei panni di Benito Mussolini, nella cerimonia organizzata dal sindacato dei giornalisti cinematografici insieme alla Film Commission Regione Campania, Luca Marinelli sarà premiato con uno dei Nastro d’Argento ai protagonisti più iconici dell’annata cinematografica appena trascorsa. Disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la serie è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment - società del gruppo Fremantle (in collaborazione con Fremantle e Cinecittà S.p.A.).

Le altre serie Sky candidate Svelate oggi anche le cinquine per le varie categorie in gara, che vedranno competere tutte le serie Sky Original dell'ultima stagione: Dostoevskij dei Fratelli D'Innocenzo è in gara come miglior serie crime; L'Arte della Gioia di Valeria Golino è nella cinquina delle migliori serie drammatiche; Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 compete fra le migliori serie comedy dell'anno.