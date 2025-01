M - Il figlio del secolo, il confronto tra attori e personaggi reali

2/14 Immagine della serie: Sky, foto di Andrea Pirrello. Foto storica: Getty Images

Luca Marinelli è il protagonista di M - Il Figlio del Secolo, dove interpreta il ruolo di Benito Mussolini. È lui che interpreta la figura attorno cui cui ruota la serie, che da oggi, venerdì 10 gennaio, arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. In questa immagine vediamo a sinistra Marinelli in una foto di scena della serie mentre a destra troviamo un’immagine di repertorio in cui Benito Mussolini è ritratto al mare, a Rimini, e mantiene la sua solita postura con braccia e mani atteggiate come Luca Marinelli ripropone spesso nella serie



