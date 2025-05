Il Signore degli Anelli - Caccia a Gollum, il film uscirà nel 2027

Il film live-action Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum uscirà nei cinema il 17 dicembre 2027. La casa di produzione Warner Bros. ha programmato l’uscita del nuovo film della saga tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien, che sarà diretto da Andy Serkis, proprio prima delle vacanze di Natale, così come era accaduto per tutti e sei i film delle trilogie in precedenza dirette Peter Jackson, Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Ognuna di loro ha incassato 2,9 miliardi di dollari al botteghino mondiale. I membri del cast originale della prima trilogia, Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) e Viggo Mortensen (Aragorn) hanno manifestato interesse a tornare per la nuova avventura se la storia avesse senso per i loro personaggi. Finora non è stato comunque confermato un casting aggiuntivo.