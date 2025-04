Bucking Fastard, Orlando Bloom con Rooney Mara nel film di Herzog

La star de Il Signore degli Anelli affiancherà anche Domhnall Gleeson e Kate Mara, che sarà per la prima volta sullo schermo insieme alla sorella. L'attore interpreterà il turbolento ex amante delle due protagoniste alla ricerca di una terra immaginaria

Orlando Bloom , star de Il Signore degli Anelli , affiancherà Domhnall Gleeson e le sorelle Kate e Rooney Mara (che saranno per la prima volta insieme sullo schermo) nel film Bucking Fastard di Werner Herzog , che ha concluso le riprese in Europa lo scorso fine settimana. Come riporta in esclusiva Deadline, la pellicola racconta la storia di Jean e Joan Holbrooke, “due sorelle che sono così vicine da parlare all’unisono, amare lo stesso uomo e avere gli stessi sogni. Commettono persino lo stesso lapsus all’unisono. Alla ricerca di una terra immaginaria, le Orcadi – dove il vero amore è possibile – iniziano a scavare un tunnel attraverso un’intera catena montuosa”. Bloom interpreterà il loro turbolento ex amante Gareth Mulroney, mentre Gleeson sarà Timothy, il loro assistente sociale/riparatore nominato dal governo, che cercherà di aiutarle ad adattarsi alla vita moderna dopo che le due sono diventate fenomeni da tabloid.

WERNER HERZOG: "UN TRITTICO"

“Bucking Fastard è un film che, per me, completa un cerchio in un trittico operistico con i miei film precedenti, Fitzcarraldo e Grizzly Man. Non possiamo vedere il mondo come lo vedono Jean e Joan Holbrooke, ma vediamo come il mondo reagisce a loro – attraverso i tribunali e la stampa, attraverso coloro che vogliono aiutare e coloro che vogliono sfruttarle, attraverso gli occhi delle bestie sia addomesticate che selvagge, e persino attraverso i loro stessi echi nel cuore della terra”.