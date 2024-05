Il Signore degli Anelli, il nuovo film sarà diretto da Andy Serkis

Warner Bros. ha rivelato i piani per il rilancio del franchise, compreso nome del regista e titolo di lavorazione: Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Peter Jackson sarà produttore, alla sceneggiatura Fran Walsh e Philippa Boyens, che scrissero la prima trilogia

La Terra di Mezzo è un luogo che, una volta visitato, è impossibile abbandonare. Lo sa bene la Warner Bros. Discovery, che detiene i titoli per la trasposizione cinematografica delle opere di J.R.R. Tolkien, una delle IP più importanti in assoluto per l’industria dell’intrattenimento. Così, dopo Harry Potter, anche Il Signore degli Anelli avrà il suo revival, con due film che espanderanno l’universo narrativo già esplorato dalle due trilogie firmate da Peter Jackson: Il Signore degli Anelli, appunto, e Lo Hobbit.

L'annuncio di David Zaslav David Zaslav, amministratore delegato del gruppo, ha sempre detto di essere molto attento alle potenzialità di sviluppare nuovi prodotti partendo proprio dalle proprietà intellettuali di cui Warner possiede i diritti. Ed è stato proprio lui ad annunciare che il primo dei due film uscirà nel 2026, avrà Peter Jackson nel ruolo di produttore, Andy Serkis in quello di regista e il personaggio di Gollum probabilissimo protagonista. Il titolo di lavorazione, infatti, è Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, letteralmente “Il Signore degli Anelli: la caccia a Gollum”.

DI COSA POTREBBE PARLARE IL FILM Il fatto che l’attore che ha interpretato il personaggio nelle prime due trilogie sia regista è un’altra chiara indicazione della direzione che dovrebbe prendere la pellicola. Il titolo di lavorazione è identico a quello di un mediometraggio fanmade realizzato nel 2009 col tacito assenso dei detentori dei diritti e basato sulle appendici de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Il fan film, che ha ricevuto diversi riconoscimenti partendo da un budget di 3mila dollari, si concentra sulla ricerca svolta da Aragorn sulle tracce di Gollum e dell’Anello, risultando dunque una sorta di spin-off/prequel immediatamente precedente i fatti raccontati ne Il Signore degli Anelli. leggi anche Addio a Bernard Hill, interprete di Titanic e Il Signore degli Anelli

SCENEGGIATRICI E PRODUTTORI La sceneggiatura del film annunciato da Zaslav è affidata a Fran Walsh e Philippa Boyens, autrici dello script della trilogia di Jackson, insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou, già impegnate nella scrittura di Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, film d’animazione la cui uscita è annunciata per il 13 dicembre 2024. Un team esperto e avvezzo al trattamento del materiale di Tolkien. Produttore esecutivo del film sarà Ken Kamins, con Andy Serkis e Jonathan Cavendish per The Imaginarium. A Peter Jackson il ruolo di produttore con la moglie Fran Walsh e l’altra sceneggiatrice Philippa Boyens.

LE PRIME DICHIARAZIONI “È un onore e un privilegio poter tornare alla Terra di Mezzo con il nostro buon amico e collaboratore Andy Serkis, che ha dei conti in sospeso con quella carogna di Gollum! In quanto fan di vecchia data della vasta mitologia creata dal professor Tolkien, siamo orgogliosi di lavorare con Mike De Luca, Pam Abdy e tutto il team di Warner Bros. su un’altra avventura epica”. “Sìììììì, tesoro”, ha commentato Serkis facendo il verso al suo personaggio, “è di nuovo tempo di avventurarmi nell’ignoto con le mie care amiche, straordinarie e incomparabili guardiane della Terra di Mezzo, Fran e Philippa. Con Mike e Pam, e il team di Warner Bros. nella stessa impresa, insieme a WETA e alla nostra famiglia cinematografica in Nuova Zelanda, è tutto semplicemente così delizioso…”.