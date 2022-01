16/16 ©Webphoto

Tra i film basati su Lo Hobbit ci sono "Skazočnoe putešestvie mistera Bil'bo Begginsa, Chobbita", film televisivo del 1985 diretto da Vladimir Latyšev per la TV di Leningrado; The Hobbit, film di animazione del 1977 per la tv trasmesso dalla Nbc per bambini. Il Signore degli anelli ha ispirato The return of the King, del 1980, film di animazione per la tv britannica; Born of Hope: The Ring of Barahir e La caccia a Gollum, fan film basati sulle note in appendice. Chraniteli è infine una miniserie televisiva per la tv di Leningrado del 1991