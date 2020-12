Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit: il cast salva la casa di Tolkien

Ecco come prendere parte alla raccolta fondi per salvare la casa del celebre autore

Una nuova avventura per alcuni dei protagonisti de “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”. Le due trilogie sono caratterizzate da cast particolarmente uniti, soprattutto per quanto riguarda i primi tre film prodotti. Lo dimostra un tatuaggio condiviso e il grande affetto che riservano l’uno per l’altro in ogni intervista.

Stavolta però parte di loro hanno deciso di unire le forze per fare qualcosa in nome di J. R. R. Tolkien, ovvero il padre delle opere letterarie dalle quali sono tratte le celebri pellicole. Stando a quanto riportato da "People", Sir Ian McKellen, John Rhys-Davies e Martin Freeman avrebbero pronto un piano per rilevare 20 Northmoor Road. Non un luogo qualsiasi, essendo la casa di Oxford nella quale Tolkien abitava nel periodo in cui scrisse "Lo Hobbit" e "Il Signore degli Anelli". Un'operazione che andrebbe ad anticipare la messa all'asta da parte dell'agenzia immobiliare "Breckon & Breckon". Un'iniziativa che porta il nome di "Project Northmoor". Consiste in una raccolta fondi, che mira a raggiungere la cifra totale di 6 milioni di dollari. In questo modo sarà dunque possibile acquistare la casa e trasformarla in un centro letterario in onore di Tolkien. Parte dei fondi verrà posta proprio dagli interpreti di Gandalf, Gimbli e Bilbo, come prevedibile.