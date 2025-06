Guè si racconta: dal difetto all'occhio alle dipendenze

"Le droghe? Non le consiglio a nessuno, mi hanno rovinato": così, Guè ha confessato nel corso dell'intervista a Belve, andata in onda martedì 3 giugno. Intervistato da Francesca Fagnani, il rapper si è raccontato. L'ha fatto senza remore, e senza tabù, (ri)portando a galla anche le sue sofferenze.

Dal difetto all'occhio alle dipendenze, le difficoltà di Guè

Guè Pequeno è affetto da blefaroptosi: per via di un difetto congenito, la palpebra del suo occhio sinistro non riesce ad aprirsi completamente. Nonostante le prese in giro e il bullismo, non ha voluto correggerlo chirurgicamente. Anzi, per la copertina del suo secondo album solista, Bravo ragazzo, ha scelto una foto scattata quando era un bambino in cui l'occhio è ben visibile. "Fa parte della mia identità, del mio volto, e anche del mio percorso", ha spiegato. Un percorso segnato dalle dipendenze, dalle droghe e dalla pornografia. "Le dipendenze, la droga, la malavita sono un’esperienza che fanno parte della mia vita ma non lo consiglio a nessuno, è completamente distruttiva. A me ha rovinato la vita", ha confessato. Spiegando che, molti cantanti pop, in quanto a droghe sono peggio dei rapper. Ma non lo direbbero mai. In merito invece alle migliaia di euro spese per vedere contenuti spinti, ha paragonato i siti porno al gioco d'azzardo, e ha parlato di quanto difficile sia per lui uscire da questa dipendenza.