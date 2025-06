Angelina Jolie, i look più iconici dei suoi primi 50 anni. FOTO

15/17 ©Getty

Diva anche in pantaloni. Jolie sfoggia lo stile maschile in un'epoca in cui quest'ultimo non era così popolare tra le attrici come adesso. La scelta per i Bafta del 2014 ricade su un tuxedo di Saint Laurent che la star indossa con le scarpe col tacco alto e la camicia e il papillon sbottonati