I migliori look del 2025 delle star, secondo noi. FOTO

3/16 ©Getty

SELENA GOMEZ - Il 2025 è stato un anno particolarmente felice per Selena Gomez. L'attrice e cantante ha sposato Benny Blanco e ha messo a segno una serie di apparizioni memorabili sotto il profilo dello stile. Dagli Oscar, dove era candidata per Emilia Pérez, ai BAFTA (in foto, dove ha indossato Schiaparelli), la star di Only Murders in The Building ha fatto sfoggio di uno stile da diva classico e senza tempo, fatto di gioielli e abiti preziosi, tutti caratterizzati da scollature di rara bellezza e design che hanno dato risalto alla sua silhouette.