I migliori look del 2025 delle star, secondo noi. FOTO

Spettacolo fotogallery
16 foto
©Getty

Chi sono le icone di stile della stagione che volge al termine? Quali sono le star che abbiamo più amato sul red carpet, quelle che ci hanno fatto sgranare gli occhi ad ogni apparizione pubblica fuori dallo schermo (e dal palcoscenico)? Queste sono le nostre preferite, con alcuni dei loro abiti più belli indossati negli ultimi dodici mesi, una selezione che include fashion icon dalla fama consolidata e new entry che col loro approccio alla moda ci hanno letteralmente conquistato

A cura di Vittoria Romagnuolo

