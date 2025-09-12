Non solo Margot Robbie, i nude look più famosi di sempre. FOTO

La star australiana ha lasciato a bocca aperta i suoi fan a Londra dove ha sfoggiato una creazione gioiello di Giorgio Armani, elegante e seducente. Gli abiti trasparenti sono presenti da tempo nel guardaroba delle celebrity, specie di quelle più audaci.

Amatissimi dalle popstar e dalle it girl di ogni tempo, i dress sottili e rivelatori oggi sono ovunque, dalle passerelle al Met Gala, non più (e non solo) oggetto di scandalo ma raffinatissimi capolavori di Haute Couture

A cura di Vittoria Romagnuolo