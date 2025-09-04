Giorgio Armani, i look più iconici della sua Maison. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Morto Giorgio Armani, i look più iconici del re della moda. FOTO

Lo stilista italiano famoso in tutto il mondo, nato l'11 luglio 1934 a Piacenza, è morto giovedì 4 settembre all'età di 91 anni. Lo stilista che ha iniziato a lavorare a Milano come commesso per la Rinascente, nel 1965 venne assunto da Nino Cerruti per ridisegnare la moda del marchio Hitman. Nel 2024 Re Giorgio ha festeggiato 50 anni del suo marchio: il suo nome apparve nell'universo della moda per la prima volta nel 1974, quando nacque la linea di capi in pelle Armani by Sicons

