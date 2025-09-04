È morto lo stilista Giorgio Armani, il re della moda aveva 91 anni

E' morto Giorgio Armani, il grande stilista è scomparso all'età di 91 anni. Lo comunica "con infinito cordoglio", il gruppo Armani, che annuncia la "scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore". "Il Signor Armani - recita la nota - come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all'azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire". "Negli anni - prosegue il comunicato - Giorgio Armani ha creato una visione che dalla moda si è estesa a ogni aspetto del vivere, anticipando i tempi con straordinaria lucidità e concretezza. Lo ha guidato un'inesauribile curiosità, l'attenzione per il presente e le persone. In questo percorso ha creato un dialogo aperto con il pubblico, diventando una figura amata e rispettata per la capacità di comunicare con tutti. Sempre attento alle esigenze della comunità, si è impegnato su molti fronti, soprattutto verso la sua amata Milano. La Giorgio Armani è una azienda con cinquant'anni di storia, cresciuta con emozione e con pazienza. Giorgio Armani ha sempre fatto dell'indipendenza, di pensiero e azione, il proprio segno distintivo. L'azienda e' il riflesso, oggi e sempre, di questo sentire. La famiglia e i dipendenti porteranno avanti il Gruppo nel rispetto e nella continuità di questi valori".

Camera ardente da sabato 6 settembre

La camera ardente sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, a Milano, in via Bergognone 59, presso l'Armani/Teatro. "Per espressa volontà del signor Armani, i funerali si svolgeranno in forma privata" comunica una nota.

La biografia

Nato l’11 luglio 1934 a Piacenza, Giorgio Armani aspira a diventare medico. Ma nel 1957, lascia la facoltà e inaugura la sua carriera come vetrinista presso la Rinascente di Milano. Successivamente entra in Nino Cerruti, dove affina l’arte sartoriale: qui nasce la sua passione per giacche destrutturate, tessuti fluidi e silhouette morbide. La svolta ha una data: 24 luglio 1975, quando insieme al compagno e socio Sergio Galeotti, fonda l’atelier in Corso Venezia. Nel 1976 debutta la linea womenswear e due anni dopo, nel 1978, sigla una licenza con Gft che gli permette l’espansione internazionale. Nel 1979 nasce la Giorgio Armani Corporation. Il 1980 è l’anno chiave: Richard Gere indossa un impeccabile completo Armani in 'American Gigolo', consacrando il designer tra le star hollywoodiane. E’ la rivoluzione della moda: giacca destrutturata e palette neutra. Le donne sono incantante dal power suit di Julia Roberts, simbolo di tutta una generazione. Negli anni ’80/’90 l’impero di Armani cresce e si rinforza: nascono Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Exchange, collezioni di underwear, occhiali e profumi. Nel 2005 debutta la haute couture Armani Privé. Sul lato corporate non ha eguali. Non scende a patti con nessuno e non svende la sua azienda ma mantiene il controllo del 100 % della sua maison. Presto il nome di Armani diventa sinonimo di Oscar. Tra il 1996 e il 2017, veste oltre un terzo dei premi Oscar, da Cate Blanchett, sua musa di sempre, a Michelle Yeoh. Ma anche Jennifer Lopez, Jodie Foster e altri big lo scelgono sul red carpet. Stretto anche il legame col mondo dello sport. Non solo veste il team olimpico italiano ma disegna per Chelsea, England e Australia. Il suo impegno nello sport si rinnova con l’acquisto dell’Olimpia Milano nel 2008. Inaugura la prima hotel line nel 2010 a Dubai (Burj Khalifa). A New York apre un flagship, e nel 2024 festeggia i 90 anni e 50 di carriera con una sfilata evento al Park Avenue Armory. I premi non si contano: Cfda (1983, 1987), Legion d’Honneur (2008), Gran Cavaliere (1987), Goodwill Ambassador Unhcr. Armani è stato il primo a bandire le modelle troppo magre dalle sue sfilate e ha donato per l’ambiente e la lotta alla pandemia Covid. Nel 2015 ha aperto l’Armani/Silos, centro culturale e museo a Milano. Re del minimalismo, Armani ha sempre preferito sottrarre che aggiungere. La sobrietà cromatica bianco, nero, beige, quel suo celebre ‘greige’, una nuova tonalità in bilico tra il grigio e il sabbia terroso, e il ‘blu Armani’ sono parte del suo stile.