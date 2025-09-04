Giorgio Armani, le foto più belle con le star. FOTO

Giorgio Armani, le foto più belle con le star che apprezzano il suo stile
Lo stilista di Piacenza, classe 1934, che 50 anni fa ha fondato la casa di moda omonima famosa nel mondo, è stato uno dei designer più apprezzati dalle celebrità di ogni tempo che hanno scelto le sue creazioni per sfilare sui red carpet e presenziare agli eventi più glamour. Una vita piena di incontri, vissuta all'ombra della sartoria e sotto i riflettori, accanto ai grandi vivi, alle stelle della musica, alle bellissime della passerella, ai colleghi stilisti
A cura di Vittoria Romagnuolo