Giorgio Armani, le foto più belle con le star. FOTO

Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre 2025 all'età di 91 anni, lascia un vuoto incolmabile nel mondo della moda e dello stile globale. Apprezzato dalle celebrità come dai volti della politica e dell'imprenditoria e dalle teste coronate, è sempre stato vicino allo star system, alle muse e ai personaggi che ha vestito, rendendoli fonti di ispirazione. Re Giorgio aveva reso celebri anche molte delle modelle coinvolte nelle sue sfilate. A gennaio 2025 era uscito in passerella con Agnes Zogla, supermodella sempre presente alle sfilate dei suoi marchi

È morto lo stilista Giorgio Armani, scomparso a 91 anni il re della moda