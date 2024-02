5/15 ©Getty

Le creazioni in velluto, in raso, in lana, sono completamente intarsiate, stampate, ricamate col motivo floreale, accessori compresi - copricapi e scarpe. Il motivo, presente in tutti i look, conduce al messaggio, attuale e urgente: la natura è la cosa più preziosa, va osservata, studiata, protetta. È letteralmente l'ultimo baluardo in grado di proteggere l'uomo dal caos. In questo, lo stilista, come un sociologo, osserva il mondo che lo circonda, lo legge e prova ad offrire nuove possibilità