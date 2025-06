Duran Duran, due concerti a Roma poi Bari e Milano: cosa sapere

La prima volta del gruppo britannico in Italia fu esattamente 40 anni fa, al Festival di Sanremo, dove sono tornati per altro in questo 2025. A giugno saranno nel nostro paese per quattro date

A 40 anni dalla loro prima esibizione in Italia, nel 1985 al Festival di Sanremo, dove per altro sono tornati lo scorso febbraio e hanno voluto al loro fianco la bassista dei Måneskin Victoria De Angelis, i Duran Duran tornano di nuovo in concerto in Italia: gli appuntamenti sono il 15 e 16 giugno al Circo Massimo di Roma per poi trasferirsi il 18 giugno a Bari alla Fiera del Levante e chiudere sul palco degli I-Days Milano 2025 all’Ippodromo Snai San Siro venerdì 20 giugno 2025. Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran hanno venduto più di cento milioni di dischi nel mondo durante la loro quarantennale carriera. Sono uno dei gruppi più influenti e longevi nella storia della musica. Per citare uno dei loro (tanti) fiori all'occhiello sono la band che ha scritto l'unica canzone della colonna sonora di James Bond che ha raggiunto il primo posto in tutto il mondo ed è A View to a Kill. Addirittura un mostro sacro quale è David Lynch ha diretto uno dei loro film-concerto di maggior successo.