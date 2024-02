I look più belli visti al Festival di Sanremo 2024. FOTO

22/24 ©Getty

Anche Alessandro Mahmood si è fatto notare al Festival e non solo per il suo indiscutibile talento. Il cantante ha fatto girare la testa ai suoi fan e non solo per i suoi outfit, sempre espressione delle maggiori tendenze provenienti dalle passerelle. Eccolo in total black Rick Owens coi pantaloni e col top asimmetrico che mette in risalto attraverso le trasparenze la sua fisicità scolpita, un look che è l'ennesimo esempio del suo impareggiabile gusto per la moda che si muove sul confine tra maschile e femminile