Sanremo 2024, l'intervista di Sky TG24 alla vincitrice Angelina Mango

“Sono felice, sono fiera, sono sicura che tutto l’amore che avevo sul palco sia arrivato al pubblico, e questa è una conferma e mi fa piacere. Mi piace questo amore reciproco”. Angelina Mango, 22 anni, vincitrice della 74ª edizione del Festival di Sanremo (RIVIVI LA DIRETTA DELLA FINALE - LO SPECIALE) con il brano La noia, racconta con dolcezza ai microfoni di Sky TG24 l'appagamento trasmesso dall’affetto del pubblico. Tra le mani stringe il Leone d’Oro, il premio per la vittoria, la prima per un’artista a dieci anni dalla conquista del podio di Arisa con la canzone La notte. “È tutto vero, sono sconvolta” commenta, ancora scossa dall’emozione. “Ero felicissima quando sono salita sul palco, non mi aspettavo minimamente di poter arrivare a quel punto della gara e già avevo vinto. Non ci credevo quando hanno detto il mio nome. All’inizio ho pensato: “Non è possibile”. Poi ho detto: “Ok, è possibile, sta succedendo””. Nella serata del 10 febbraio la cantante, alla prima partecipazione al Festival di Sanremo, ha ottenuto la vittoria grazie ai voti delle tre giurie Televoto, Sala Stampa e Giuria delle Radio con il 40.3 % delle preferenze totali. “Siete matti, grazie di cuore all’orchestra, a te Amadeus, a Fiorello, al mio team, alla mia famiglia, grazie che siete venuti” ha detto tra le lacrime subito dopo la proclamazione, che nel mese di maggio la condurrà sul palco dell’Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia, in rappresentanza dell’Italia. “Dedico la vittoria alle persone che amo, a mia mamma, a mio fratello, al mio pubblico, che è un pubblico bellissimo, e sono veramente grata che mi abbiano dato questa possibilità” aggiunge ai microfoni di Sky TG24.