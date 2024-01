15/74 ©LaPresse

Nel 1964 a Sanremo arrivano gli interpreti stranieri, che aiutano quelli italiani a presentare le canzoni in gara. "Trionfano i minorenni", scrive Anselmi. Vince "Non ho l'età" cantata da Gigliola Cinquetti e Patricia Carli (nella foto), seguita da "Un bacio piccolissimo" cantata da Robertino e Bobby Rydell. Modugno è solo terzo con Frankie Lane: insieme cantano "Che me ne importa... a me"