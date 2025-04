Emily Ratajkowski attacca missione spazio Blue Origin con Katy Perry

La supermodella e attrice ha disapprovato su TikTok il lancio del razzo dell'agenzia aerospaziale di Jeff Bezos, che sarebbe causa di uno spreco di risorse e sintomo dell'indifferenza verso i problemi reali delle persone e del pianeta

“Uno schifo da fine dei tempi. Siamo oltre la parodia”. In un video su TikTok, Emily Ratajkowski ha criticato il lancio del razzo Blue Origin, l’agenzia aerospaziale di Jeff Bezos che il 14 aprile ha spedito per 11 minuti nello spazio un equipaggio tutto al femminile. Le esploratrici, infatti, erano la cantante Katy Perry, la giornalista e pilota di elicotteri, nonché futura moglie del fondatore di Amazon, Lauren Sànchez, la conduttrice televisiva Gayle King, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn, l’ex scienziata della NASA Aisha Bowe e l’attivista per i diritti civili nominata per il Nobel per la pace Amanda Nguyen. La supermodella e attrice Ratajkowski, però, ha espresso il proprio disappunto per lo spreco di risorse e per il messaggio comunicato durante la missione, durante la quale Perry ha intonato What a Wonderful World e ha anche pubblicizzato la scaletta del suo ultimo tour. “Dici di tenere alla Madre Terra e stai salendo su un’astronave costruita e pagata da un’azienda che da sola sta distruggendo il pianeta”, ha commentato. “Guardate la situazione mondiale e pensate a quante risorse sono state investite per mandare queste donne nello spazio. Per cosa? Qual era il marketing in quel caso? Sono disgustata, letteralmente, sono disgustata”.

"NON È PROGRESSO" In un secondo video, la supermodella ha spiegato meglio il suo precedente sfogo. “Penso che questa missione confonda le persone, perché vedere donne e persone di colore in ambienti come la scienza e la politica che non li hanno mai inclusi in precedenza sembra un progresso. Ma la verità è che un uomo che ha acquisito il suo potere solo grazie allo sfruttamento e all'avidità, che ha deciso di portare la sua fidanzata e alcune altre donne famose nello spazio per il turismo spaziale, non è un progresso”. Ha proseguito: “Si tratta di una dimostrazione del fatto che viviamo in un'oligarchia, in cui c'è un gruppo molto ristretto di persone interessate ad andare nello spazio per ottenere una nuova prospettiva di vita, mentre il resto della popolazione, la maggior parte delle persone sul pianeta Terra, si preoccupa di pagare l'affitto o di preparare la cena per i propri figli. Quello che è successo non è progresso”. Approfondimento Katy Perry svela la scaletta del tour durante il viaggio nello spazio