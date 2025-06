La Pellicola d'Oro, Parthenope è il film dell'anno. Tutti i premi

La cerimonia ha visto la partecipazione del regista Paolo Sorrentino. Premiati come migliori attori Tommaso Ragno e Serena Rossi per il cinema e Carmine Recano e Lunetta Savino per la fiction

Si è conclusa la XV edizione de La Pellicola D’oro che si è tenuta sabato 14 giugno in Via Veneto a Roma . Tantissimi gli ospiti provenienti dal mondo del cinema e dello spettacolo presenti alla kermesse promossa ed organizzata dall’Associazione Culturale “S.A.S. Cinema” di cui il presidente è lo scenografo e regista Enzo De Camillis . La serata, condotta da Sabina Stilo e Beppe Convertini , è dedicata ai mestieri e l'artigianato del nostro cineaudiovisivo italiano che sono l'ossatura portante di un film.

I premiati

Tra gli ospiti presenti il premio Oscar Paolo Sorrentino che ha ricevuto dai professori e studenti della scuola Cine Tv Rossellini il premio Miglior Film Parthenope. Il regista è stato accolto dall'Assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio. Premi speciali a Stefania Sandrelli, Enrico Montesano e Armando Grottesi (inventore del Dolly); Tommaso Ragno riceve il premio come Miglior Attore per il film Vermiglio di Maura Del Pero e Carmine Recano Miglior Attore la Fiction Mare fuori 4, regia di Ivan Silvestrini. Entrambi sono stati premiati da Cristina Bolla (Presidente della Genova Liguria Film Commission); premio Miglior Attrice a Serena Rossi per il film Il treno dei bambini di Cristina Comencini, mentre per la sezione Fiction vince Lunetta Savino con Libera di Gianluca Mazzella. L’attrice ha ricevuto il premio da Mariano Angelucci (Presidente della Commissione Grande Eventi).