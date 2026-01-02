Il film d’animazione Zootropolis 2 ha battuto un record . È infatti diventato i l titolo più redditizio di sempre dei Walt Disney Animation Studios , con un incasso di 1,46 miliardi di dollari a livello globale. Ha superato così Frozen II, che nel 2019 aveva invece guadagnato 1,45 miliardi. Nello specifico, sui mercati internazionali Zootropolis 2 ha incassato 1,13 miliardi di dollari, mentre sul territorio domestico nordamericano ha guadagnato 333 milioni di dollari. Durante il fine settimana natalizio, alla quinta settimana di permanenza in sala, il film diretto da Jared Bush e Bryron Howard ha poi raccolto 87,9 milioni di dollari, nonostante si trovasse in programmazione nelle sale già da un mese. A soli 17 giorni dall’uscita, poi, ha superato il miliardo di dollari. Nel 2025, soltanto altri due titoli hanno superato tale cifra: da un lato, il remake live-action Disney di Lilo & Stitch , che ha raggiunto la cifra di 1,03 miliardi di dollari, e dall’altro il film d’animazione cinese Ne Zha 2, che ha incassato oltre 2,2 miliardi di dollari. Rilevante soprattutto il risultato che Zootropolis 2 ha ottenuto sul mercato della Cina, dove recenti produzioni di Hollywood hanno invece incontrato difficoltà. Qui il film ha infatti superato i 500 milioni di dollari e ha guadagnato il titolo di miglior incasso di sempre per un film statunitense nel Paese.

LA TRAMA E I DOPPIATORI ITALIANI

Il film d’animazione Disney Zootropolis 2 segue le vicende dei due storici protagonisti, la poliziotta coniglietta Judy Hopps e l’amico volpe Nick Wilde. I due agenti indagano su un nuovo caso: il misterioso rettile Gary De’Snake minaccia la città di Zootropolis. Ospiti di una festa, i due poliziotti devono impedire che il serpente rubi un libro misterioso. Nel tentativo di fermarlo, entrambi vengono però scambiati per complici di Gary e si ritrovano a fuggire insieme a lui. Presto capiscono che Gary, però, cercava il libro soltanto per cercare di risollevare la propria reputazione. Infatti, il vero cattivo è qualcun altro, che per mettere le mani sul volume, in passato aveva persino ucciso. Nick e Judy devono allora salvare la situazione, ma l’indagine mette alla prova la loro collaborazione. Nella versione italiana, i doppiatori dei personaggi riconfermati di Zootropolis 2 sono Ilaria Latini (Judy Hopps), Alessandro Quarta (Nick Wilde), Leo Gullotta (Mr. Big), Frank Matano (Duke Donnolesi), Paolo Ruffini (Yax) e Nicola Savino (Flash). I personaggi nuovi hanno invece le voci di Max Angioni (Gary De'Snake), Matteo Martari (il tonto stallone, sindaco ed ex-attore Brian Winddancer) e Michela Giraud (la scatenata castora e podcaster complottista Nibbles Maplestick). Tra i cameo compaiono anche Alessandro Del Piero e Claudio Marchisio (la coppia di poliziotti Zebros), Max Mariola (Capo Chef) e Stefania Andreoli (la quokka Dottoressa Fuzzby, responsabile della terapia “di coppia” di Judy e Nick). "Ce la sto mettendo tutta per manifestare un terzo film e che avvenga in un lasso di tempo molto più breve. Tutto quello che è necessario è portare quanta più gente possibile a vedere il film. Non è molto da chiedere", aveva dichiarato a The Hollywood Reporter in occasione della première a Los Angeles Ginnifer Goodwin, la doppiatrice in lingua originale di Judy Hopps.