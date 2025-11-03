Zootropolis 2, Michela Giraud nel cast dei doppiatori del sequel

Spettacolo

Michela Giraud sarà la nuova primadonna de Le Iene, in onda martedì 9 novembre. “Non sono mai stata una Iena nella vita anche se a volte sarebbe stato utile esserlo – ha commentato l'attrice comica - Non vedo l'ora di vestirne i panni per la prima volta e vedere cosa Nicola Savino e la Gialappa's Band hanno in serbo per me… soprattutto perché non sanno cosa io ho in serbo per loro!” ha scherzato. Ripercorriamo la carriera di Michela Giraud in questa gallery