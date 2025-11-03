Zootropolis 2, Michela Giraud nel cast dei doppiatori del sequel

Durante la finale di Italia’s Got Talent, andata in onda il 31 ottobre, l’attrice, comica e conduttrice televisiva romana ha svelato un’importante novità: farà parte del cast vocale italiano del nuovo film d’animazione, atteso nelle sale italiane il 26 novembre 2025
Michela Giraud si unisce al cast dei doppiatori del film di animazione Zootropolis 2.
Durante la finale di Italia’s Got Talent, andata in onda il 31 ottobre, l’attrice, comica e conduttrice televisiva romana ha svelato un’importante novità: farà parte del cast vocale italiano del nuovo film d’animazione Zootropolis 2, atteso nelle sale italiane il 26 novembre 2025.
L’annuncio fatto al celebre talent show prodotto da Fremantle Italia e trasmesso per la prima volta in diretta su Disney+ segna il debutto di Giraud nel doppiaggio italiano del sequel del film animato di successo. Ha rappresentato una sorpresa speciale, confermando l’attrice e comica romana come nuova voce di un personaggio centrale all’interno dell’universo Disney.
Il nuovo volto di Zootropolis: Nibbles Maplestick
In Zootropolis 2 Giraud interpreterà Nibbles Maplestick, una castorina dal carattere vivace e originale, che porta avanti un podcast intitolato “Squame e Trame del Mistero”. Attraverso il suo programma, Nibbles esplora teorie complottistiche, misteri legati ai rettili e racconti curiosi sulle creature che popolano le paludi del suo quartiere, Mercato Pantano.
Il personaggio, con la sua personalità eccentrica e la sua curiosità senza limiti, introduce un elemento di comicità e stravaganza nella narrazione, contribuendo a rendere il mondo di Zootropolis ancora più ricco e variegato.
L’avventura di Judy Hopps e Nick Wilde
Nel nuovo capitolo della saga, Zootropolis 2, Judy Hopps e Nick Wilde, ormai poliziotti alle prime armi, si trovano coinvolti in un mistero che scuote l’intera città animale. L’arrivo di Gary De’Snake mette sottosopra Zootropolis, costringendo i due protagonisti a muoversi sotto copertura e ad esplorare zone della città finora inesplorate.
La missione li obbliga a confrontarsi con sfide inedite e a rafforzare la loro collaborazione, messa alla prova più che mai nel corso delle indagini. La trama promette così un intreccio di mistero, azione e momenti comici, confermando la vivacità e l’originalità della saga.
Dietro le quinte: regia e produzione
Zootropolis 2 è diretto dal team premiato con l’Oscar, composto da Jared Bush, chief creative officer di Disney Animation, e Byron Howard.
La produzione è curata da Yvett Merino, che garantisce la continuità stilistica e qualitativa con il primo film.
Con l’inserimento di Michela Giraud nel cast vocale italiano, il sequel si prepara a portare sullo schermo un mix di avventura, ironia e suspense, confermando la capacità della saga di conquistare spettatori di tutte le età.
