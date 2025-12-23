Maria Carey, il nuovo record: 100 settimane al primo posto in America

Mariah Carey è divenuta la prima artista a trascorrere cento settimane al primo posto della US Billboard Hot 100. Tra i suoi singoli di maggior successo troviamo All I Want for Christmas Is You, One Sweet Day con i Boyz II Men, We Belong Together, Fantasy e Dreamlover

Mariah Carey ( FOTO ) ce l’ha fatta. L'artista ha stabilito un nuovo incredibile record, ovvero cento settimane ai vertici della US Billboard Hot 100, la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d’America. Il primato è stato raggiunto grazie al successo senza tempo del classico All I Want for Christmas Is You.

mariah carey, il nuovo record di All I Want for Christmas Is You

Pochi giorni fa All I Want for Christmas Is You è divenuto il primo brano a trascorrere venti settimane in vetta alla Billboard Hot 100 superando A Bar Song (Tipsy) di Shaboozey e Old Town Road di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus. Ora, la canzone ha permesso a Mariah Carey di conquistare un nuovo record, ovvero quello della prima artista a trascorrere cento settimane sul gradino più alto del podio della medesima classifica. In seconda posizione Rihanna a quota sessanta, medaglia di bronzo per i Fab Four con cinquantanove settimane.

Inoltre, All I Want for Christmas Is You è divenuta la prima canzone di un’artista femminile a restare per ben settantotto settimane nella Hot 100. Nel corso della sua carriera, Mariah Carey ha conquistato il primo posto in classifica con diciannove brani:

All I Want For Christmas Is You - 21 settimane One Sweet Day con i Boyz II Men - 16 settimane We Belong Together - 14 settimane Fantasy - 8 settimane Dreamlover - 8 settimane Hero - 4 settimane Vision of Love - 4 settimane Honey - 3 settimane Emotions - 3 settimane Love Takes Time - 3 settimane Touch My Body - 2 settimane Don’t Forget About Us - 2 settimane Heartbreaker con Jay-Z - 2 settimane Always Be My Baby - 2 settimane I’ll Be There - 2 settimane I Don’t Wanna Cry - 2 settimane Someday - 2 settimane Thank God I Found You con Joe & 98 Degrees - 1 settimana My All - 1 settimana