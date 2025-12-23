Maria Carey, il nuovo record: 100 settimane al primo posto in America

Mariah Carey è divenuta la prima artista a trascorrere cento settimane al primo posto della US Billboard Hot 100. Tra i suoi singoli di maggior successo troviamo All I Want for Christmas Is You, One Sweet Day con i Boyz II Men, We Belong Together, Fantasy e Dreamlover
Mariah Carey (FOTO) ce l’ha fatta. L'artista ha stabilito un nuovo incredibile record, ovvero cento settimane ai vertici della US Billboard Hot 100, la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d’America. Il primato è stato raggiunto grazie al successo senza tempo del classico All I Want for Christmas Is You.
mariah carey, il nuovo record di All I Want for Christmas Is You
Pochi giorni fa All I Want for Christmas Is You è divenuto il primo brano a trascorrere venti settimane in vetta alla Billboard Hot 100 superando A Bar Song (Tipsy) di Shaboozey e Old Town Road di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus. Ora, la canzone ha permesso a Mariah Carey di conquistare un nuovo record, ovvero quello della prima artista a trascorrere cento settimane sul gradino più alto del podio della medesima classifica. In seconda posizione Rihanna a quota sessanta, medaglia di bronzo per i Fab Four con cinquantanove settimane.
Inoltre, All I Want for Christmas Is You è divenuta la prima canzone di un’artista femminile a restare per ben settantotto settimane nella Hot 100. Nel corso della sua carriera, Mariah Carey ha conquistato il primo posto in classifica con diciannove brani:
- All I Want For Christmas Is You - 21 settimane
- One Sweet Day con i Boyz II Men - 16 settimane
- We Belong Together - 14 settimane
- Fantasy - 8 settimane
- Dreamlover - 8 settimane
- Hero - 4 settimane
- Vision of Love - 4 settimane
- Honey - 3 settimane
- Emotions - 3 settimane
- Love Takes Time - 3 settimane
- Touch My Body - 2 settimane
- Don’t Forget About Us - 2 settimane
- Heartbreaker con Jay-Z - 2 settimane
- Always Be My Baby - 2 settimane
- I’ll Be There - 2 settimane
- I Don’t Wanna Cry - 2 settimane
- Someday - 2 settimane
- Thank God I Found You con Joe & 98 Degrees - 1 settimana
- My All - 1 settimana
Approfondimento
Last Christmas supera All I Want For Christmas: testo e significato
La più recente classifica della US Billboard Hot 100 vede ben nove brani natalizi tra le prime dieci posizioni. Presenti classici come Jingle Bell Rock di Bobby Helms, It's The Most Wonderful Time Of The Year di Andy Wiliams e Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! di Dean Martin. Questa la Top 10:
- All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey
- Jingle Bell Rock di Bobby Helms
- Rockin’ Around The Christmas Tree di Brenda Lee
- Last Christmas degli Wham!
- Santa Tell Me di Ariana Grande
- The Christmas Song (Merry Christmas To You) di Nat King Cole
- Underneath The Tree di Kelly Clarkson
- Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! di Dean Martin
- It's The Most Wonderful Time Of The Year di Andy Wiliams
- The Fate of Ophelia di Taylor Swift
Approfondimento
Rihanna si scatena al concerto di Mariah Carey, il video è virale
©Getty
L'album “Mariah Carey” compie 35 anni, tutti i successi della cantante
Il 12 giugno 1990 usciva l'omonimo primo disco in studio dell'iconica artista statunitense, un esordio che con 15 milioni di copie vendute ha contribuito a lanciarla nel firmamento del pop e della popular music mondiale. Da 'All I Want for Christmas Is You' a 'We belong together', ecco i principali trionfi che hanno segnato la sua carriera