Last Christmas supera All I Want For Christmas: testo e significato

Andrew Ridgeley, membro degli Wham!, ha dichiarato: "Sono felice di apprendere che Last Christmas, il classico natalizio degli Wham!, si è assicurato il secondo posto nella classifica Billboard. Dalla sua uscita oltre 40 anni fa, si è affermato in tutto il mondo come uno dei classici natalizi più amati , da tutte le generazioni. È una straordinaria testimonianza del posto speciale che la canzone occupa in così tanti cuori ed è qualcosa di cui il suo compositore, George Michael, sarebbe stato immensamente orgoglioso".

Billboard ha annunciato che Last Christmas degli Wham! ha raggiunto il primo posto nella Global 200 : è la prima volta che un altro brano natalizio oltre a All I Want for Christmas Is You raggiunge la vetta della classifica dal suo lancio nel settembre 2020 (il classico di Carey è stato al primo posto per un totale record di 19 settimane dal dicembre 2020).

Il testo di Last Christmas

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year To save me from tears

I’ll give it to someone special

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year To save me from tears

I’ll give it to someone special

Once bitten and twice shy

I keep my distance but you still catch my eye

Tell me baby, do you recognize me?

Well, it’s been a year, it doesn’t surprise me

Happy Cristhmas!

I wrapped it up and sent it

With a note saying “I love you”, I meant it

Now I know what a fool I’ve been

But if you kissed me now

I know you’d fool me again

Last Christmas I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year To save me from tears

I’ll give it to someone special

A crowded room, friends with tired eyes

I’m hiding from you and your soul of ice

My god I thought you were someone to rely on

Me? I guess I was a shoulder to cry on

A face on a lover with a fire in his heart

A man under cover but you tore me apart

Now I’ve found a real love you’ll never fool me again

A face on a lover with a fire in his heart

A man under cover buy you tore him apart

Maybe next year I’ll give it to someone

I’ll give it to someone special

La traduzione

Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore

ma proprio il giorno successivo l’hai buttato via

quest’anno, per evitare le lacrime,

lo darò a qualcuno di speciale

Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore

ma proprio il giorno successivo l’hai buttato via

quest’anno, per evitare le lacrime,

lo darò a qualcuno di speciale

Ferito già una volta e doppiamente intimidito

mi tengo a distanza ma continui ad attirare la mia attenzione

dimmi, mi riconosci?

sì, è passato un anno, non mi sorprende

(Buon Natale!)

…l’avevo incartato e spedito

con una sola nota “ti amo”, ed era vero

ora so che stupido sono stato

ma se tu mi baciassi

in questo momento io saprei che mi inganneresti ancora

Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore

ma proprio il giorno successivo l’hai buttato via

quest’anno, per evitare le lacrime,

lo darò a qualcuno di speciale

Una stanza affollata, amici dagli occhi stanchi

mio Dio, pensavo che fossi qualcuno in cui poter riporre la mia fiducia

Io? Speravo di essere una spalla su cui piangere

un volto di un amante con il fuoco vivo nel proprio cuore

un uomo indifeso ma tu mi hai scansato

ora ho trovato un vero amore e tu non mi ingannerai più.

Il significato

Last Christmas è una delle canzoni natalizie più celebri di sempre, ma il suo significato va ben oltre l’atmosfera festiva. Pubblicata nel 1984 dai Wham!, è in realtà una ballata malinconica che parla di amore non ricambiato, vulnerabilità e crescita emotiva, mascherata da canzone di Natale. Il testo racconta la storia di una persona che “lo scorso Natale” ha donato il proprio cuore a qualcuno, che lo ha spezzato quasi subito. Il Natale diventa così uno sfondo simbolico: un momento tradizionalmente associato a calore, affetto e condivisione, che qui invece fa da contrasto al dolore emotivo. Proprio questo contrasto rende la canzone così potente e universale. Il verso chiave“This year, to save me from tears, I’ll give it to someone special” rappresenta una presa di coscienza. Non è solo la fine di una relazione, ma l’inizio di una nuova maturità emotiva: chi parla ha imparato dalla sofferenza e sceglie di proteggersi, promettendo di non ripetere gli stessi errori. È una canzone sul confine tra ingenuità e consapevolezza, tra il dare tutto e l’imparare a darsi valore. Il successo senza tempo di Last Christmas sta proprio in questo: racconta una storia profondamente umana, in cui chiunque può riconoscersi. Non parla solo di un amore finito, ma del momento in cui si cresce, si diventa più forti e si capisce che il cuore è un dono prezioso. Ed è forse per questo che, ogni Natale, continua a emozionare come la prima volta.