A Quiet Place - Un posto tranquillo 3 con Emily Blunt e Cillian Murphy

Per il terzo capitolo della saga horror, il regista John Krasinski ha confermato il ritorno dei due protagonisti, di Millicent Simmonds e Noah Jupe e ha annunciato le new entry Jack O'Connell, Jason Clarke e Katy O’Brian

“Sono così orgoglioso di far parte di questa famiglia di A Quiet Place...vecchi e nuovi membri!”. Nella didascalia di un post su Instagram, dove ha mostrato le copie della sceneggiatura con i nomi degli attori e delle attrici coinvolti nel progetto, il regista John Krasinski ha non solo confermato il ritorno di Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds e Noah Jupe, ma anche annunciato le new entry Jack O’Connell (Sinners – I peccatori), Jason Clarke (House of Dynamite) e Katy O’Brian (Love Lies Bleeding) nel film A Quiet Place – Un posto tranquillo 3, il nuovo capitolo della saga horror. “Eccoci qui”, ha aggiunto Krasinski nel post, che ha accompagnato con la canzone One Last Time tratta dal musical Hamilton, un suggerimento sul capitolo finale della storia della famiglia protagonista che vive in un mondo invaso da alieni ciechi ma con un udito letale che costringe gli esseri umani a trascorrere una vita nel silenzio. Le riprese inizieranno in primavera a New York e il film uscirà nei cinema il 30 luglio 2027. Krasinski ha anche scritto la sceneggiatura ed è produttore esecutivo insieme ad Allyson Seeger per Sunday Night. Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form sono produttori per Platinum Dunes.

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LA SAGA DI A QUIET PLACE John Krasinski aveva scritto, diretto e interpretato il primo capitolo della saga, il film A Quiet Place – Un posto tranquillo (2018), ambientato in una realtà distopica dove la Terra aveva subito l’invasione di creature aliene attratte dai suoni che, pertanto, avevano costretto gli esseri umani a vivere nel silenzio. Protagonista della storia era la famiglia Abbott, guidata da Evelyn (Emily Blunt). Il cast includeva già anche Millicent Simmonds e Noah Jupe. Blunt aveva poi ripreso il ruolo anche nel sequel A Quiet Place II (2020), che aveva visto le aggiunte di Cillian Murphy e di Djimon Hounsou. Il regista Michael Sarnoski aveva invece diretto lo spin-off prequel A Quiet Place – Giorno 1 (2024) con Lupita Nyong’o e Joseph Quinn. I tre film hanno incassato in totale 900 milioni di dollari. Approfondimento A Quiet Place 2, il trailer finale: data d'uscita