A Quiet Place - Un posto tranquillo 3 con Emily Blunt e Cillian Murphy

Per il terzo capitolo della saga horror, il regista John Krasinski ha confermato il ritorno dei due protagonisti, di Millicent Simmonds e Noah Jupe e ha annunciato le new entry Jack O'Connell, Jason Clarke e Katy O’Brian
“Sono così orgoglioso di far parte di questa famiglia di A Quiet Place...vecchi e nuovi membri!”. Nella didascalia di un post su Instagram, dove ha mostrato le copie della sceneggiatura con i nomi degli attori e delle attrici coinvolti nel progetto, il regista John Krasinski ha non solo confermato il ritorno di Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds e Noah Jupe, ma anche annunciato le new entry Jack O’Connell (Sinners – I peccatori), Jason Clarke (House of Dynamite) e Katy O’Brian (Love Lies Bleeding) nel film A Quiet Place – Un posto tranquillo 3, il nuovo capitolo della saga horror. “Eccoci qui”, ha aggiunto Krasinski nel post, che ha accompagnato con la canzone One Last Time tratta dal musical Hamilton, un suggerimento sul capitolo finale della storia della famiglia protagonista che vive in un mondo invaso da alieni ciechi ma con un udito letale che costringe gli esseri umani a trascorrere una vita nel silenzio. Le riprese inizieranno in primavera a New York e il film uscirà nei cinema il 30 luglio 2027. Krasinski ha anche scritto la sceneggiatura ed è produttore esecutivo insieme ad Allyson Seeger per Sunday Night. Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form sono produttori per Platinum Dunes.
LA SAGA DI A QUIET PLACE
John Krasinski aveva scritto, diretto e interpretato il primo capitolo della saga, il film A Quiet Place – Un posto tranquillo (2018), ambientato in una realtà distopica dove la Terra aveva subito l’invasione di creature aliene attratte dai suoni che, pertanto, avevano costretto gli esseri umani a vivere nel silenzio. Protagonista della storia era la famiglia Abbott, guidata da Evelyn (Emily Blunt). Il cast includeva già anche Millicent Simmonds e Noah Jupe. Blunt aveva poi ripreso il ruolo anche nel sequel A Quiet Place II (2020), che aveva visto le aggiunte di Cillian Murphy e di Djimon Hounsou. Il regista Michael Sarnoski aveva invece diretto lo spin-off prequel A Quiet Place – Giorno 1 (2024) con Lupita Nyong’o e Joseph Quinn. I tre film hanno incassato in totale 900 milioni di dollari.
Approfondimento
A Quiet Place 2, il trailer finale: data d'uscita
IL CAST
L’attore Jack O’Connell ha recentemente interpretato il ruolo di Remmick nel film Sinners – I peccatori di Ryan Coogler, che nella cerimonia dei Premi Oscar 2026 ha vinto quattro premi, inclusa la statuetta per il Miglior attore protagonista a Michael B. Jordan. O’Connell ha recitato anche in un’altra saga horror, 28 anni dopo, compreso l’ultimo episodio intitolato Il tempio delle ossa di Nia DaCosta. L’attore Jason Clarke, invece, ha recentemente recitato nel film A House of Dynamite di Kathryn Bigelow, regista con la quale aveva già lavorato nella pellicola Zero Dark Thirty (2012), e ha interpretato il ruolo di Alex Murdaugh nella serie tv true crime Murdaugh: Morte in famiglia. Katy O’Brian è nota soprattutto per aver recitato nel film Love Lies Bleeding (2024) al fianco di Kristen Stewart. Da allora ha offerto interpretazioni di supporto in pellicole di successo come Twisters, Mission: Impossible – The Final Reckoning e The Running Man. Emily Blunt, invece, sarà presto nei cinema sia con Il diavolo veste Prada 2 e Disclosure Day, mentre Cillian Murphy arriverà il 20 marzo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) con la pellicola Peaky Blinders: The Immortal Man.
Approfondimento
Oscar, dove vedere i film vincitori in streaming. FOTO
©IPA/Fotogramma
A Quiet Place 2: ecco cosa c'è da sapere sul sequel. FOTO
Il secondo capitolo comincia proprio dove era terminato il primo, ma questa volta fa scoprire qualcosa di più sull'invasione delle misteriose creature che hanno infestato il pianeta. Sarà nelle sale italiane da oggi 24 giugno