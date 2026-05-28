Off Campus, chi è Stephen Kalyn, che interpreta Dean nella serie tv

Canadese di Toronto, classe 1998, si è fatto apprezzare nello show young adult nei panni di Dean Di Laurentis e lo rivederemo nel prossimo ciclo di episodi come protagonista maschile. Attivo nel mondo della recitazione da pochi anni, ha già preso parte a qualche film e a diverse serie tv. Al provino per "Off Campus" lo ha inviato la fidanzata, lettrice dei romanzi di Elle Kennedy, che aveva già capito che sarebbe stato perfetto per la parte