Charlotte Casiraghi compie 40 anni: i suoi look più iconici

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Charlotte Casiraghi compie 40 anni. Nata il 3 agosto 1986, la figlia di Carolina di Monaco e nipote della principessa Grace, è considerata un'esempio di bellezza femminile rara nonché una notevole icona di stile. Dotata di eleganza naturale, ha sempre prediletto look sobri caratterizzati da un tocco personale in grado di renderli unici. Qui è a Parigi alla sfilata di luglio di Chanel, brand che l'ha scelta come volto ufficiale nel 2021. Con camicia e pantaloni in denim è la perfetta interprete dello stile femminile contemporaneo dello stilista Matthieu Blazy.

Haute Couture Week, Chanel sfila a Parigi con la collezione Autunno/Inverno 2026. FOTO