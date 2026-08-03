Charlotte Casiraghi compie 40 anni: i suoi look più iconici

Charlotte Casiraghi compie 40 anni, i suoi migliori look di sempre. FOTO
La secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi spegne oggi 40 candeline. Considerata fin da giovanissima una icona di bellezza, ha fatto del suo stile personale, sempre elegante, sobrio ma mai ordinario, una caratteristica della sua individualità. Musa di Chanel da molto tempo, rappresenta il brand dal 2021. Da allora lo ha scelto pe ogni sua apparizione pubblica. Qui, una carrellata dei suoi abiti più belli