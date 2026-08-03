La popstar, in vacanza in Italia, ha fatto tappa a Venezia e non ha rinunciato a un classico giro in gondola
In un video condiviso sul suo profilo Instagram, Jennifer Lopez si mostra mentre attraversa i canali della città lagunare intonando Like a Virgin, il celebre successo di Madonna. "I had to do it" (Dovevo farlo), ha scritto la cantante 57enne a corredo del filmato condividendo con i follower un momento di divertimento. ricreando una delle scene più celebri della storia della musica pop. Il video del 1984 firmato da Madonna era stato girato infatti proprio nei rii di Venezia, e a distanza di oltre quarant’anni JLo ripropone una sua versione. La sua ammirazione nei confronti di Madonna però non sorprende. Proprio recentemente, ospite del programma 'Track Star', la cantante e attrice ha spiegato di aver considerato Madonna un punto di riferimento assoluto agli esordi della sua carriera e di aver sognato una vita come la sua quando era più piccola.
Vacanze italiane
La tappa nella laguna conclude un lungo soggiorno italiano che l’ha portata anche a Roma, dove è stata vista insieme alla sorella Lynda e ai figli Max ed Emme e in Sicilia, confermando ancora una volta il fascino delle città italiane per le grandi celebrità internazionali. Le due sorelle Lopez hanno festeggiato i rispettivi compleanni nella Capitale tra passeggiate nel centro storico, una visita al Colosseo, gelati e shopping nelle boutique di via Condotti. La celebre popstar si concede così alcuni giorni di relax prima di tornare agli impegni musicali internazionali e di accompagnare i gemelli verso una nuova fase della loro vita, ormai pronti a iniziare il college dopo il diploma.
Approfondimento
Jennifer Lopez dopo la rottura con Ben Affleck
Crediti foto: Marco Pionato
Dolce&Gabbana Alta Moda, Jennifer Lopez in concerto. FOTO
Jennifer Lopez è stata la grande protagonista del party di chiusura di Dolce & Gabbana. La popstar si è esibita con 'Waiting for Tonight', 'Love Don't Cost a Thing', 'I'm Into You' e 'Let's Get Loud'. Inoltre, l’artista ha omaggiato l’Italia con 'Il cielo in una stanza'