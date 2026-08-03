La popstar, in vacanza in Italia, ha fatto tappa a Venezia e non ha rinunciato a un classico giro in gondola

In un video condiviso sul suo profilo Instagram, Jennifer Lopez si mostra mentre attraversa i canali della città lagunare intonando Like a Virgin, il celebre successo di Madonna. "I had to do it" (Dovevo farlo), ha scritto la cantante 57enne a corredo del filmato condividendo con i follower un momento di divertimento. ricreando una delle scene più celebri della storia della musica pop. Il video del 1984 firmato da Madonna era stato girato infatti proprio nei rii di Venezia, e a distanza di oltre quarant’anni JLo ripropone una sua versione. La sua ammirazione nei confronti di Madonna però non sorprende. Proprio recentemente, ospite del programma 'Track Star', la cantante e attrice ha spiegato di aver considerato Madonna un punto di riferimento assoluto agli esordi della sua carriera e di aver sognato una vita come la sua quando era più piccola.