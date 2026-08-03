Light Blue Festival, Gioia Lucia: "Racconto quello che vivo"

Lucia partiamo dall’album Forse un Giorno: come ci hai lavorato e come hai scelto le canzoni?

E’ stato un processo abbastanza naturale, il disco si è formato senza problemi, avevo da parte un po’ di brani ho scelto di metterli insieme. Dietro c’è stata una sperimentazione in totale libertà



Forse un Giorno è tecnicamente una frase aperta ma tu gli ha costruito intorno un percorso concreto, lo hai trasformato nel viaggio dei tuoi primi vent’anni: mi spieghi la scelta del titolo?

Il viaggio non è ancora definito per me, non si sa mai dove si sta andando né quale sarà il riscontro della gente ed è per questi motivi che quella resta una porta aperta. Ho bisogno di capire le risposte del pubblico e anche di come andare avanti dal punto di vista di sperimentazione.



Fino all’Alba è il brano di congiunzione col tuo passato, fatto dagli Ep sotto e Sopra: in cosa rappresenta il tuo nuovo viaggio artistico?

La ho immaginata come l’inizio di un racconto, è l’incipit dell’avventura del nuovo percorso, negli altri progetti avevo un altro nome e seguivo altre strade, ora ho cambiato il nome d’arte.



In Disco Gioia parli della luna che ti dice all’orecchio “mi dice che devo iniziare a parlare di me”: è stato complicato mettersi così a nudo?

Di solito mi piace parlare di cose che conosco bene, e la cosa più facile dunque è raccontare quello che vivo, condividerlo.



Flusso parla di anime affini: in questa epoca condizionata dai social quanto è difficile riconoscersi?

E’ un po’ complicato, ma io ho trovato quel calore che inseguivo; in questo periodo che sto girando molto sono meno attaccata ai social, quelli li bazzico di più quando sono a casa, e dunque ho percepito calore e vicinanza.



Vento in Faccia è un brano di rinascita, è il ritratto di una giovane donna che oggi ha una sua identità: le briciole che erano su quel tavolo sono definitivamente sparite?

Forse devo aspettare ancora un po’ per darti una risposta sicura, qualcosa ancora c’è ma di sicuro ora me la vivo meglio.



Parole Vuote racconta del tuo rapporto con tua madre: oggi la riscriveresti uguale?

Direi di sì anche perché è un qualcosa che rimane e io ci sto ancora lavorando. E’ una canzone di augurio, racconto quello che io vorrei per lei.



In Se Ti Capita Sognami parli di colpe che non hai e di colpe che non ha qualcun altro: la tua è una generazione che ha ereditato dai genitori e dai nonni il concetto cattolico del senso di colpa?

Parlo per me, in qualche modo io ne soffro abbastanza, lo sento molto. Credo che rientri nel grande calderone delle tante ansie con le quali dobbiamo convivere.



“Penserai di me che sono l’unica a perdersi un amore perché è stupida”: l’estate è una stagione in cui anche gli amori si affrontano con un po’ più di leggerezza, senza pensare troppo all’autunno. Perché secondo te c’è questa paura d’amare?

La prima cosa che mi viene da dirti è il rimanere scottati dalle varie esperienze che di conseguenza ti fa giocare sempre più in difesa. Ammetto che lo sento molto.



Forse un Giorno ha una missione importante che tu racconti ne Gli Occhi: mettere Lucia in condizione di affrontare il mondo non solo con la musica. Oggi, spogliata della musica, ti senti più sicura di te da un punto di vista relazionale?

Probabilmente sì, ho fatto passi avanti grazie alla musica. La musica resta ancora molto importante nel mio essere me stessa ma un po’ di libertà in più è arrivata.



Che accadrà musicalmente in questa torrida estate?

Ci sono tanti concerti, siamo a metà del percorso e stiamo girando un po’ tutta l’Italia.





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