Cecilia stai attraversando una estate importante, ricca di concerti: come stai vivendo questo momento della tua vita artistica?

Lo vico come un nuovo inizio ogni volta penso che sia un qualcosa che si rinnova. Sto muovendo i primi piccolissimi passi in questo oceano che è il mondo della musica, da sola o con la mia band sia in Italia che all’estero.



Sei stata protagonista a Lajatico dell’evento organizzato da Andrea Bocelli: mi racconti l’emozione della serata?

Lo sogno dal 2013, è stata la coronazione di un sogno che non potevo credere si avverasse. Uscendo dal palco avevo lo stesso sguardo di quando c’ero andata da volontaria e avevo gli occhi pieni di quelle dune e quel teatro, ero già ammaliata e mi ripetevo chissà se un giorno toccherà a me. Esserci è stato il rimbalzo di una vita e del lavoro fatto col mio team. Ho la consapevolezza che quel palco che per me vale come un Festival di Sanremo, è legato alla mia famiglia e a tante altre cose. Cantare con 160 bambini provenienti da ogni angolo del mondo è stata una emozione immensa.



In Triste Melodia c’è il sogno dell’America: per la tua generazione esiste ancora il sogno americano?

Credo di sì ma credo anche che sia cambiato rispetto al passato, in primis per la raggiungibilità figlia della globalizzazione. Quando qualche anno fa andai a New York, e in America, per la prima volta trovarmi sotto un grattacielo l’effetto è stato forte. Il mio punto di vista è cambiato, spero l’America tutta che resti un punto di riferimento della mia vita, ma ritorno in Italia con orgoglio e gratitudine di essere nate nel mio paese e soprattutto nella mia regione, le Marche.



“Quando suona una chitarra mi sento di nuovo bambina”: tu ne parli con affetto, quasi con nostalgia. Chi è oggi Peter Pan?

E’ cresciuto, ho avuto una infanzia travagliata con periodi di buio totale, in un verso racconto che non ero felice di indossare il costume. La musica mi ha riavvicinato a un mondo che prima ho subito e ora vivo con spensieratezza. Quando ho iniziato a prendere questa strada, dopo vari problemi, c’è stata subito la voglia di rivalsa ma se vai verso la realizzazione dei tuoi desideri con consapevolezza allora comprendi che non lo fai più per gli altri ma la fai per te stesso.



In cosa la Triste Melodia ti appartiene? E’ passato l’inverno?

E’ passato. Come tutte le stagioni della vita tornano sentori ma per me arriva spesso la primavera. Certo, arrivano i momenti no, siamo esseri umani, l’artista deve soffrire per tirare fuori quello che ha dentro. Mi è rimasta la saudade.



In Solamente Farfalle dici che ogni tanto tu stessa ti perdi nel tuo mondo: vivi con la testa tra le nuvole? E nella quotidianità sei istintiva o razionale?

Molto razionale, l’istinto lo libero sul palco per assecondare le emozioni forti. Sono razionale e riflessiva, l’overthinking mi appartiene ma c’è anche i bilanciamento del problem solving.



La canzone parla di “universi distratti da milioni di stelle cadenti”: è la perfetta sintesi, secondo me, di come oggi sia complicato costruire una relazione stabile. Ti senti una scettica sentimentale? Ci sono anche troppi sogni candenti, per altro.

E’ dedicata a una persona molto importante, è mia nonna, è legata alla sua lotta contro la leucemia ed è per questo che parlo delle stelle meravigliose che si spengono. Nelle relazioni a volte mi sono spersa, oggi nella mia selettività ho intorno persone meravigliose, respiro l’entusiasmo per relazioni autentiche.



Sei una sognatrice?

Molto seppur concreta. Ho imparato a lanciarmi nel buio.



Passando al romanticismo quando vedi una stella cadere esprimi sempre un desiderio o vince il disincanto?

Ho un rapporto particolare per il cielo, talvolta sono molto emozionata pensando all’essere piccolo che sono nei confronti dell’Universo che mi viene da piangere. Poi ho approfondito il concetto di sublime nel Romanticismo e di fronte a questo immenso, come mi accade di fronte all’Arte, provo il sublime.



“Anche con la voce rotta giuro che non mi nascondo più” è una frase identitaria e forte: in una società che ci vuole sempre al top e che impone regole sociali predefinite quanto è difficile essere se stessi? Hai imparato ad andare oltre il giudizio?

Tantissimo, nasce in una primavera speciale della mia vita. Non vale la pena di fingere ciò che non sei, oggi siamo esposti soprattutto se diventi personaggio pubblico. Se ripenso al mio vissuto oggi non dico di essere realizzata al cento per cento nel mio essere artista, donna e nella mia femminilità ma comunque ho scelto di arriva a ottanta, novant’anni dicendomi che ho fatto tutto quello che ho voluto. Chi mi dice che ascoltando una mia canzone non si sente solo o mi chiede consiglio mi rende gioiosa per significa che ho avuto un senso in questa vita.



Per altro è, quello dell’identità, un tema che hai già affrontato in Meduse quando dici “ti senti una aliena ma sei solo vera”: come guarda la Cecilia di oggi quella Cecilia confusa, almeno per come ho interpretato io il brano.

E’ come se la abbracciassi. Ho creato lo spettacolo Anima all’Aria e e lo ho rifatto con la band: è stata grande emozione perché ne ho ripercorso la storia. Con tenerezza la prendo per mano dandole rilevanza. Per un gioco strano della sorte quel brano è uscito lo stesso giorno che cantai alla Casa Bianca.



Hai imparato a non rovinarti più le domeniche?

Assolutamente, non ne vale la pena.



So che stai lavorando a un album: cosa puoi anticiparmi?

Spero che esca in autunno, ci stiamo lavorando, e uso il plurale perché quello della musica è un lavoro di squadra, ho rallentato io perché ricercando la mia identità in quel lavoro frenetico che è la vita qui vado a passo di formica. Ci saranno un po’ di cose nuove, forse un brano Bossa. sia una parte dinamica che una più divertente, oscillando sempre tra l’entusiasmo e la gioia di divertirsi e situazioni legate a quei ricordi che oggi riemergono con serenità e sfociano in ballad.



Parlami di questa tua estate, tra concerti e, spero, un po’ di riposo: che agosto attraverserai? Come è un tuo concerto?

Non so convincere ma so trasmettere il mio trasporto. Anima all’Aria lo ho fatto tutto da sola, dalla regia alla scaletta fino al look, c’è la voglia mettersi a nudo. Mi interessa arrivare alla gente, ci sono i miei brani in versione live, qualche cover come Purple Rain di Prince che avevo fatto all’Arena di Verona e Caruso di Lucio Dalla che è annodata a una fase della mia vita che è legata ai miei nonni e alla mia performance alla Casa Bianca. Insomma condivido una parte della mia vita in chiave romanzata.



Infine nel 2023 hai pubblicato il singolo Universi. E’ una parola che compare spesso nei tuoi testi: ci hai mai pensato? Viene dal latino unus e versus e significa rivoltò verso l’unità. E’ difficile crearselo nella stagione dell’Intelligenza Artificiale, dei social e delle app di incontri?

E’ bellissima la parola unità! Credo nella condivisione, che abbinata alll’emotività ci distacca dall’Intelligenza Artificiale. Talvolta ho paura: basta un programma per fare anche canzoni meravigliose. Ma la vita è una danza e io ballo e spero non fermarmi mai.