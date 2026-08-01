Ilary Blasi e Bastian Muller, nozze a Ravello a settembre?

Ilary Blasi pronta a sposare Bastian Muller: nozze a Ravello a fine estate?Spettacolo
Ilary Blasi sarebbe pronta a sposare l'imprenditore tedesco Bastian Muller. Secondo quanto appreso dall'AGI, le nozze sarebbero in programma a Ravello nel mese di settembre. Dopo la conclusione del divorzio da Francesco Totti, definito il 6 luglio, la conduttrice si preparerebbe a una nuova tappa della sua vita privata. Per il ricevimento sarebbe stata scelta Villa Cimbrone. La data esatta della cerimonia non è stata confermata
Ilary Blasi e Bastian Muller sarebbero pronti al matrimonio. Secondo quanto appreso dall'AGI, la conduttrice televisiva e l'imprenditore tedesco avrebbero scelto Ravello come location per le nozze, previste nel mese di settembre.
La data esatta della cerimonia non è stata resa nota. Le indiscrezioni parlano di un fine settimana di fine estate. Dopo la celebrazione del rito civile, il ricevimento dovrebbe tenersi a Villa Cimbrone, tra le strutture più note della Costiera Amalfitana per eventi e matrimoni.
I preparativi
Secondo quanto riferito, la macchina organizzativa sarebbe già al lavoro. Sarebbero state inoltre prenotate camere presso alcune strutture alberghiere di Ravello per accogliere gli invitati.
Villa Cimbrone non sarebbe una scelta casuale. La coppia aveva già soggiornato nella storica dimora nell'ottobre 2025, durante un viaggio tra Ravello e Positano che aveva alimentato le voci su possibili sopralluoghi in vista delle nozze.
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La proposta di matrimonio
Un passaggio decisivo nella relazione tra Blasi e Muller sarebbe arrivato lo scorso febbraio, nel giorno di San Valentino. Secondo le indiscrezioni, l'imprenditore avrebbe chiesto alla conduttrice di sposarlo a Parigi.
La proposta era stata poi condivisa sui social dalla stessa Blasi, che aveva pubblicato una fotografia dell'anello di fidanzamento. Le nozze arriverebbero dopo la conclusione del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il provvedimento definitivo relativo alla separazione è arrivato il 6 luglio. Per la conduttrice si aprirebbe così una nuova fase della vita privata.
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