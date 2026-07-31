David Moretti dei Karma: "Il visionario è chi rende reali i sogni"

E' stato ripubblicato, in occassione del trentennale, il secondo album di questa incredibile band: si intitola Astronotus. L'INTERVISTA Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

I Karma nascono a Milano negli anni Novanta guidati da David Moretti. Con lui ci sono “Il Conte” Andrea Bacchini alla chitarra, Andrea Viti al basso, Diego Besozzi alla batteria e Alessandro "Pacho" Rossi, uno dei migliori percussionisti italiani. Dopo la ristampa del loro album d’esordio eponimo, è arrivata la riedizione, curata da Sony Music Italy, di Astronotus, in occasione del trentennale del memorabile secondo album della band. La produzione musicale dei Karma aveva una tensione espressiva autentica e un’identità artistica complessa e stratificata, derivata dalla rielaborazione delle ruvidezze del grunge degli Alice in Chains, delle introspezioni del rock alternativo e dalle pulsazioni nervose dell’elettronica degli anni Ottanta. Astronotus rimane una delle testimonianze più radicali e visionarie del percorso dei Karma: un disco nato dall’improvvisazione e dal caos creativo, che ancora oggi rappresenta il simbolo di una ricerca sonora libera e non convenzionale. I Karma sono tornati con un terzo album K3 nel 2023, primo capitolo di una nuova progettualità che proseguirà con nuovi progetti e attività live.

Il messaggio finale è quello più forte perchè è la finestra sull'universo di una band, i Karma che negli anni Novanta hanno cambiato il corso della storia grazie a un album, Astronotus, che è stato recentemente ripubblicato da Sony, che aveva già fatto la stessa operazione con l'eponimo album d'esordio del 1994. David Moretti, anima della band, creativo per Apple in California, dice che "l'intelligenza artificiale può creare un futuro elaborando dati passati ma non può creare un futuro costruito sull'imprevedibilità". E questo sono i Karma, imprevedibili. Sono figli della prima metà degli anni Novanta, quel decennio che ha assorbito assai dai due precedenti: "In quel periodo le major curiosavano nel mondo nostro, loro che erano abituate a lavorare il mainstream guardavano con attenzione a un universo musicale che si stava affacciando sulla scena. Noi siamo entrati in studio senza l'idea di quello che sarebbe successo, siamo partiti col progetto di fare un jammin infinita e capire cosa ne sarebbe uscito". Ed è così che è nato Astronotus: fondamentalmente una sfida. Quando ho detto a David se si considerano dei visionari lui ha risposto che "tutti abbiamo delle doti e delle caratteristiche ma dietro a un visionario ci sono studi e pensieri. Il visionario è chi riesce a tradurre in realtà quello che per tanti resta nel mondo dei sogni". L'incipit della storia dei Karma è un album mai uscito con i testi in inglese (del quale ovviamente negli archivi della band c'è ricca testimonianza) poi Fabrizio Rioda, che ha creato il mitico studio Jungle Sound, "ci ha lanciato la sfida di fare testi in italiano" e da lì è partito il viaggio della band.