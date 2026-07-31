L'episodio è successo a Livorno. Lo stesso cantante ha raccontato la vicenda e ha annunciato la nascita del neonato: "La ragazza, una volta arrivata in ospedale, ha partorito! Sono troppo felice"

In sottofondo Italodisco, di fianco la folla livornese dei fan paganti. È stato in questo contesto, durante un concerto dei The Kolors, che è quasi avvenuto un parto. Mercoledì 29 luglio, mentre la band si stava esibendo in piazza del Luogo Pio, una donna di 39 anni ha iniziato ad avere le prime contrazioni, fino a che non si sono rotte le acque.Tutto è successo nelle prime file, a pochi metri dal palco e tra l'incredulità tanto del pubblico quanto della band. Stash, frontman dei The Kolors, ha fermato tutto per favorire i soccorsi, con la donna che è stata trasportata in ospedale dove ha poi partorito.