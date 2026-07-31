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Le si rompono le acque al concerto dei The Kolors, Stash ferma la musica: cos'è successo

Spettacolo

L'episodio è successo a Livorno. Lo stesso cantante ha raccontato la vicenda e ha annunciato la nascita del neonato: "La ragazza, una volta arrivata in ospedale, ha partorito! Sono troppo felice"

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In sottofondo Italodisco, di fianco la folla livornese dei fan paganti. È stato in questo contesto, durante un concerto dei The Kolors, che è quasi avvenuto un parto. Mercoledì 29 luglio, mentre la band si stava esibendo in piazza del Luogo Pio, una donna di 39 anni ha iniziato ad avere le prime contrazioni, fino a che non si sono rotte le acque.Tutto è successo nelle prime file, a pochi metri dal palco e tra l'incredulità tanto del pubblico quanto della band. Stash, frontman dei The Kolors, ha fermato tutto per favorire i soccorsi, con la donna che è stata trasportata in ospedale dove ha poi partorito.

L'annuncio di Stash

Lo stesso cantante ha raccontato l'episodio sui suoi profili social, annunciando anche la nascita. "A Livorno ho deciso di fermare il concerto perché mi segnalavano dal pubblico che c’era una donna incinta che non si sentiva bene", ha scritto il cantante. "Ho chiesto subito l’intervento della Croce Rossa lì presente (che ovviamente ringrazio!), dopodiché la ragazza è stata portata via in sicurezza. Niente, mi è appena arrivata una notizia incredibile: la ragazza, una volta arrivata in ospedale, HA PARTORITO! Sono troppo felice, auguriii", ha concluso Stash.

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