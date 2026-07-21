Effetto Venezia 2026 a Livorno con The Kolors, Tosca e Ditonellapiaga

Dal 29 luglio al 2 agosto 2026 Livorno ospita la 41ª edizione di Effetto Venezia, diretta da Grazia Di Michele e dedicata al tema “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”. Al centro dell’evento il contrasto al bullismo attraverso arte, musica e teatro. In programma concerti, incontri e iniziative con The Kolors, Tosca, Frankie HI-NRG MC, Ditonellapiaga, Ginevra Di Marco e numerosi artisti emergenti. Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

I giovani salvano i giovani e cercano nuove “connessioni”. Artisti della nuova generazione si confrontano con le altre generazioni di artisti e si incontrano a Livorno per dare risposta alle tensioni e alle sfide di questa epoca. La kermesse internazionale “Effetto Venezia”, giunta alla sua 41 ° edizione e diretta ancora una volta dalla cantautrice Grazia Di Michele, riparte dalle nuove generazioni e si prepara a trasformare i palcoscenici e le piazze del celebre quartiere “Venezia” di Livorno in un’arena dove i giovani portano l’energia della musica, la forza del loro linguaggio, la risposta all’ingiustizia sociale, alla violenza e al bullismo. Un’ arena dove è possibile anche il confronto fra generazioni – quello artistico e quello sociale - per trovare nuove connessioni, sintonie, alleanze. Una rivoluzione sociale, insomma, che vede in prima linea i ragazzi lontani dall’essere visti esclusivamente come “bulli” o “vittime” e piuttosto pronti a dare la loro lettura della realtà e la loro ricetta per superare gli stereotipi e le divisioni.

Il tema dell'edizione 2026 Ad ospitare come sempre la rassegna è la città di Livorno, che dal 29 luglio al 2 agosto 2026, accende i riflettori sul tema “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”. La direzione artistica di Grazia Di Michele decide di utilizzare i vari linguaggi dello spettacolo per sviluppare una nuova coscienza collettiva, forte dell’impegno della Fondazione Lem, Livorno Euro Mediterranea, la realtà organizzatrice, insieme al Comune di Livorno, di una manifestazione reduce dalla vittoria del premio “Best of the best” ai PA Awards2026 di Scandicci - riconoscimento nazionale tributato agli eventi prodotti da Pubbliche Amministrazioni - come la migliore in assoluto tra tutte le categorie in concorso.

Da The Kolors a Ditonellapiaga Il cartellone si apre nella location principale, Piazza del Luogo Pio, con i The Kolors Live 2026 e si addentra nei tributi storici con l'omaggio alla poesia di Lucio Dalla, affidato a quattro giovani promesse della musica italiana. Una prima serata impreziosita dal Conversa Concerto di Tosca e dalla presentazione del volume di Marcello Balestra “Lucio c’è”. L'impegno civile e la forza della parola saranno i temi dominanti grazie all'energia radicale di Frankie HI-NRG MC , voce e batteria, mentre l’1 agosto la spensieratezza pop e la versatilità camaleontica di Ditonellapiaga seguiranno il momento di sensibilizzazione sul bullismo, sempre sul palco centrale, con Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, il ragazzo che nel 2012 si tolse la vita a causa del cyber bullismo. Insieme a lei, l’1 agosto, sul palco ci sarà anche Samuele Carrino, il giovanissimo attore che ha prestato il volto e la voce ad Andrea sia al cinema che nel musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa”.

I temi sociali al centro della rassegna Non sarà questa l'unica tematica sociale trattata, poichè si parlerà anche di Intelligenza artificiale, di ambiente, di impegno politico e sociale, di temi e istanze a cuore delle nuove generazioni. A suggellare questo percorso ideale nel cartellone il 2 agosto ci sarà la profondità interpretativa di Ginevra Di Marco - Kaleidoscope Live, artista mossa da una rigorosa professionalità e ampiamente celebrata nello studio storiografico Matrilineare di Piergiorgio Pardo, anticipata da Giulia Mei, una delle voci più colte del pop d'autore contemporaneo.

Gli spazi dedicati ai giovani Sul piano organizzativo, Fondazione LEM ha tradotto questa centralità giovanile destinando un'area strategica del quartiere, che da il nome all’evento, all'espressione creativa dei ragazzi che, come i capitani della nave, prendono il comando per partire verso il futuro. Questo spazio fisico trova il suo baricentro nel progetto KomBo Lab, proprio per dare visibilità a proposte di artisti emergenti. Tra i momenti più attesi anche gli eventi ai palcoscenici delle Fortezze con una grande discoteca all'aperto nata per offrire ai giovani uno spazio suggestivo e sicuro a piedi nel cuore della città, riducendo gli spostamenti in auto. In consolle si alterneranno tanti noti DJ. Inoltre l’arena cinematografica e i palchi diffusi con cortometraggi under 18.