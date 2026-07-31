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Blanco, la possibile scaletta del concerto a Gallipoli

Musica
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Domenica 2 agosto il cantautore si esibirà al Parco Gondar nell'ambito dell'Oversound Music Festival, portando in Salento uno spettacolo che intreccia i brani del nuovo album Ma' e i successi che hanno segnato la sua carriera

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Domenica 2 agosto Blanco fa tappa a Gallipoli per una delle date più attese del suo Tour Estate 2026. Il cantautore si esibirà al Parco Gondar nell'ambito dell'Oversound Music Festival, portando in Salento uno spettacolo che intreccia i brani del nuovo album Ma' e i successi che hanno segnato la sua carriera.

 

Reduce dal concerto di Catania del 26 luglio, la voce di Notti in bianco prosegue la tournée estiva nei principali festival italiani. Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome dell'artista classe 2003, arriva in Puglia forte del ritorno discografico avvenuto lo scorso 3 aprile con Ma', disco sostenuto dai singoli Piangere a 90, Maledetta rabbia, Anche a vent'anni si muore, Los Angeles e Ricordi, quest'ultimo inciso insieme a Elisa. Nel lavoro trova spazio anche il duetto Peggio del diavolo con Gianluca Grignani.

La possibile scaletta del concerto di Gallipoli

Il cantante non ha diffuso anticipazioni ufficiali sui brani che eseguirà a Gallipoli, ma è lecito attendersi una serata costruita attorno alle sue canzoni più celebri e ai pezzi tratti dall'ultimo album. Prendendo come riferimento le esibizioni più recenti del tour, e in particolare l'ordine proposto nella data d'apertura estiva, la scaletta potrebbe articolarsi così:

 

Mezz'ora di sole

L'isola delle rose

Paraocchi

Ladro di fiori

Anche a vent'anni si muore

Finché non mi seppelliscono

Maledetta rabbia

Peggio del diavolo

Lucciole

Piangere a 90

Brividi

Bruciasse il cielo

Un briciolo di allegria

Ricordi

La canzone nostra

15 dicembre

Fuochi per aria

Los Angeles

Blu celeste

Follia

Sottogonna

Woo

Mi fai impazzire

Pornografia

Notti in bianco

Le altre date del tour estivo

Il percorso di Blanco tra palchi all'aperto e festival è partito il 29 giugno da Marostica, per poi toccare Palmanova e Catania.

 

 

 

Dopo l'appuntamento salentino di Gallipoli, la tournée proseguirà con altre tappe in giro per l'Italia e non solo: il 6 agosto all'Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero, il 9 agosto a Marina di Carrara, il 12 agosto all'Arena dei Pini di Baia Domizia e, a fine mese, il 31 agosto al Sunny Hill Festival di Pristina, in Kosovo.
 

 

Il ritorno dal vivo conferma il legame profondo tra Blanco e il suo pubblico, costruito negli anni a partire dai brani che lo hanno lanciato tra il 2020 e il 2021, come La canzone nostra e Mi fai impazzire, fino alla consacrazione con l'album Blu celeste e alla vittoria al Festival di Sanremo 2022 accanto a Mahmood grazie a Brividi.

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