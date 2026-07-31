Blanco, la possibile scaletta del concerto a Gallipoli

Domenica 2 agosto il cantautore si esibirà al Parco Gondar nell'ambito dell'Oversound Music Festival, portando in Salento uno spettacolo che intreccia i brani del nuovo album Ma' e i successi che hanno segnato la sua carriera
Domenica 2 agosto Blanco fa tappa a Gallipoli per una delle date più attese del suo Tour Estate 2026. Il cantautore si esibirà al Parco Gondar nell'ambito dell'Oversound Music Festival, portando in Salento uno spettacolo che intreccia i brani del nuovo album Ma' e i successi che hanno segnato la sua carriera.
Reduce dal concerto di Catania del 26 luglio, la voce di Notti in bianco prosegue la tournée estiva nei principali festival italiani. Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome dell'artista classe 2003, arriva in Puglia forte del ritorno discografico avvenuto lo scorso 3 aprile con Ma', disco sostenuto dai singoli Piangere a 90, Maledetta rabbia, Anche a vent'anni si muore, Los Angeles e Ricordi, quest'ultimo inciso insieme a Elisa. Nel lavoro trova spazio anche il duetto Peggio del diavolo con Gianluca Grignani.
La possibile scaletta del concerto di Gallipoli
Il cantante non ha diffuso anticipazioni ufficiali sui brani che eseguirà a Gallipoli, ma è lecito attendersi una serata costruita attorno alle sue canzoni più celebri e ai pezzi tratti dall'ultimo album. Prendendo come riferimento le esibizioni più recenti del tour, e in particolare l'ordine proposto nella data d'apertura estiva, la scaletta potrebbe articolarsi così:
Mezz'ora di sole
L'isola delle rose
Paraocchi
Ladro di fiori
Anche a vent'anni si muore
Finché non mi seppelliscono
Maledetta rabbia
Peggio del diavolo
Lucciole
Piangere a 90
Brividi
Bruciasse il cielo
Un briciolo di allegria
Ricordi
La canzone nostra
15 dicembre
Fuochi per aria
Los Angeles
Blu celeste
Follia
Sottogonna
Woo
Mi fai impazzire
Pornografia
Notti in bianco
Le altre date del tour estivo
Il percorso di Blanco tra palchi all'aperto e festival è partito il 29 giugno da Marostica, per poi toccare Palmanova e Catania.
Dopo l'appuntamento salentino di Gallipoli, la tournée proseguirà con altre tappe in giro per l'Italia e non solo: il 6 agosto all'Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero, il 9 agosto a Marina di Carrara, il 12 agosto all'Arena dei Pini di Baia Domizia e, a fine mese, il 31 agosto al Sunny Hill Festival di Pristina, in Kosovo.
Il ritorno dal vivo conferma il legame profondo tra Blanco e il suo pubblico, costruito negli anni a partire dai brani che lo hanno lanciato tra il 2020 e il 2021, come La canzone nostra e Mi fai impazzire, fino alla consacrazione con l'album Blu celeste e alla vittoria al Festival di Sanremo 2022 accanto a Mahmood grazie a Brividi.