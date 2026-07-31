Blanco, la possibile scaletta del concerto a Gallipoli

Domenica 2 agosto il cantautore si esibirà al Parco Gondar nell'ambito dell'Oversound Music Festival, portando in Salento uno spettacolo che intreccia i brani del nuovo album Ma' e i successi che hanno segnato la sua carriera

Il cantante non ha diffuso anticipazioni ufficiali sui brani che eseguirà a Gallipoli, ma è lecito attendersi una serata costruita attorno alle sue canzoni più celebri e ai pezzi tratti dall'ultimo album. Prendendo come riferimento le esibizioni più recenti del tour, e in particolare l'ordine proposto nella data d'apertura estiva, la scaletta potrebbe articolarsi così:

Domenica 2 agosto Blanco fa tappa a Gallipoli per una delle date più attese del suo Tour Estate 2026. Il cantautore si esibirà al Parco Gondar nell'ambito dell'Oversound Music Festival, portando in Salento uno spettacolo che intreccia i brani del nuovo album Ma' e i successi che hanno segnato la sua carriera.

Le altre date del tour estivo

Il percorso di Blanco tra palchi all'aperto e festival è partito il 29 giugno da Marostica, per poi toccare Palmanova e Catania.

Dopo l'appuntamento salentino di Gallipoli, la tournée proseguirà con altre tappe in giro per l'Italia e non solo: il 6 agosto all'Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero, il 9 agosto a Marina di Carrara, il 12 agosto all'Arena dei Pini di Baia Domizia e, a fine mese, il 31 agosto al Sunny Hill Festival di Pristina, in Kosovo.



Il ritorno dal vivo conferma il legame profondo tra Blanco e il suo pubblico, costruito negli anni a partire dai brani che lo hanno lanciato tra il 2020 e il 2021, come La canzone nostra e Mi fai impazzire, fino alla consacrazione con l'album Blu celeste e alla vittoria al Festival di Sanremo 2022 accanto a Mahmood grazie a Brividi.