Emma, la possibile scaletta del concerto a Pescara

Domenica 2 agosto Emma si esibirà sul palco del Porto Turistico portando la sua musica al pubblico di Pescara con lo show inserito nel cartellone dello Zoo Music Fest . Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30 . Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta, attesi i grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Souvenir distribuito nell’ottobre del 2023. Secondo quanto ripreso da Setlist , queste le canzoni proposte il 2 luglio sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma:

Dopo lo spettacolo a Pescara, martedì 5 agosto Emma sarà in concerto a Follonica. Ultimo appuntamento del tour in programma il 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

A fine giugno l’artista (FOTO) ha pubblicato il nuovo singolo Antidroga in duetto con Fabri Fibra. Nel corso degli anni Emma ha collezionato numerose collaborazioni, ricordiamo Vacci piano con Rkomi, Amore cane con Lazza, Taxi sulla Luna con Tony Effe, Pezzo di cuore con Alessandra Amoroso, Libre con Álvaro Soler e Che sogno incredibile con Loredana Bertè. Tra i suoi album più amati troviamo sicuramente Schiena, uscito nel 2013 e certificato triplo disco di platino.