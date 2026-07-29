Emma Marrone bloccata in ascensore a Roma per quasi un'ora

Emma Marrone è rimasta bloccata per circa 45 minuti nell’ascensore di un palazzo a Roma insieme alla manager Francesca Savini. Le due erano uscite per gettare la spazzatura quando la cabina si è fermata. Nel video pubblicato su Instagram, la cantante appare agitata e cerca sollievo dal caldo con un ventaglio. Dopo l’intervento dei tecnici, che hanno aperto manualmente le porte, Emma ha rassicurato i fan e ha scherzato condividendo la locandina dell’horror The Lift e mostrando sui social il ritorno ai capelli scuri. Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Disavventura a Roma per Emma Marrone, rimasta bloccata per circa 45 minuti nell’ascensore di un palazzo insieme alla sua manager Francesca Savini. Le due erano uscite per gettare la spazzatura quando la cabina si è fermata improvvisamente, costringendole a una lunga attesa prima dell’intervento dei tecnici. I momenti trascorsi all’interno dell’ascensore sono stati ripresi dalla manager e successivamente pubblicati nelle storie di Instagram. Nel video la cantante appare visibilmente agitata per la situazione e per il caldo accumulato nella cabina, mentre Savini cerca di mantenere la calma e di sdrammatizzare l’imprevisto. L’episodio si è concluso senza conseguenze, ma l’attesa si è protratta per circa tre quarti d’ora. Dopo essere stata liberata, Emma Marrone ha rassicurato i fan e ha raccontato la conclusione della vicenda attraverso nuovi aggiornamenti pubblicati sui social.

Emma Marrone bloccata nell’ascensore con la manager Secondo quanto raccontato nei video, Emma Marrone e Francesca Savini erano scese per gettare la spazzatura. Durante il tragitto, però, l’ascensore si è bloccato di colpo tra i piani del palazzo. La cantante, con i capelli raccolti in uno chignon e in tenuta casalinga, appare mentre si fa aria energicamente con un ventaglio. Il caldo e la permanenza nello spazio ristretto sembrano aumentare progressivamente la sua agitazione. «Io chiamo i vigili del fuoco, subito. Sto impazzendo. Com’è il mondo infame, tutto a me capita. Tutti i giorni me ne succede una», dice Emma rivolgendosi alla manager, mentre cerca di capire quanto tempo sarebbe stato necessario per uscire dalla cabina. Savini prova a rispondere con ironia: «Ne abbiamo fatte tante, ma questa ci mancava». La manager continua intanto a riprendere la scena, documentando l’attesa e il tentativo delle due di affrontare la situazione senza perdere completamente la calma. Approfondimento Emma & Fabri Fibra, testo e significato di Antidroga

L’intervento dei tecnici dopo circa 45 minuti L’attesa all’interno dell’ascensore è durata circa 45 minuti. I tecnici intervenuti sul posto sono riusciti infine ad aprire manualmente le porte della cabina e a liberare Emma Marrone e Francesca Savini. Nonostante l’agitazione mostrata durante il video, la cantante non ha riportato conseguenze e ha successivamente confermato di stare bene. Una volta uscita dall’ascensore, Emma ha infatti aggiornato i follower attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. La cantante ha scelto di raccontare anche la conclusione della disavventura con ironia, condividendo immagini e messaggi legati a quanto era appena accaduto. La vicenda, iniziata come una normale uscita per gettare la spazzatura, si è così trasformata in quasi un’ora trascorsa in attesa dei tecnici. Approfondimento Emma Marrone, il fratello Francesco si è sposato: "Ti amo follemente"

La citazione di The Lift dopo la disavventura Dopo essere stata liberata, Emma Marrone ha condiviso sui social la locandina di The Lift, film horror olandese del 1983 diretto da Dick Maas e ambientato proprio intorno a un ascensore. La cantante ha accompagnato l’immagine con una frase in inglese che invitava a scegliere le scale: «Take the stairs, for God’s sake, take the stairs», ovvero «Prendete le scale, per carità di Dio, prendete le scale». Il riferimento cinematografico è stato utilizzato per scherzare sull’imprevisto appena vissuto e sulla lunga permanenza nella cabina bloccata.