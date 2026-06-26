Emma & Fabri Fibra, testo e significato di Antidroga

C'era un segreto ben custodito al Tim Summer Hits 2026. Emma aveva annunciato un'esibizione, ma nessuno si aspettava l'arrivo di Fabri Fibra sul ritornello. Durante la terza serata della manifestazione in piazza del Popolo a Roma, i due artisti hanno presentato per la prima volta dal vivo il loro nuovo singolo Antidroga, scatenando l'entusiasmo del pubblico presente e dei fan sui social. Carlo Conti, alla conduzione insieme ad Andrea Delogu, ha definito il momento "un regalo".

Il brano è uscito ufficialmente oggi, 26 giugno, in radio e su tutte le principali piattaforme di streaming, pubblicato per Capitol Records e Universal Music.

Il testo

Ma se nessuno non è come te

Che cosa piango a fare se per abitudine

Cerco negli occhi di altri un nuovo te

Ma sei un cattivo scendere di una vertigine



So bene che ti amo

Compreso quando ti odio

Compreso quando gridi

Compreso se non scrivi

Compreso quando fai l'offeso

E a volte un po' ci credo

In fondo tutto questo ci è bastato

Ancora, ancora, ancora



Ancora, perché

Perché i tuoi occhi mi stringono

Mi inseguono come se fossero l'antidroga

Passi da me, ma solo per un'ora

Ormai ci maledicono gli angeli

Lo so che prima di te un prima non c'è

Ma ora siamo più soli di una piazza vuota

Sеnto il suono delle tue sirеne

Nel silenzio delle nostre cene

Dimmi un po' noi che ci facciamo ancora qua

Di male in bene, fa male

Che se ci leghiamo di catene

Lo sappiamo bene che succede

Prima di te un prima non c'è

Ma ora siamo più soli di una piazza vuota



Prova a volare, ma senza pilota

Potremmo stare sempre in alta quota

Mi lancio giù senza il paracadute

Meglio di questi che hanno mille scuse

Voce rotta, come una bottiglia

Versa ancora vodka, questa notte brilla (Brilla)

Se c'è una luna allora c'è anche il suo riflesso (Il suo riflesso)

E che fortuna se non c'è fila all'ingresso

Che ci fai tu qui sola? La consolle ci consola

Dai pensieri illegali, che manco a Barcellona

Fuggiamo dai locali, forse è la volta buona

Che se parte la musica lo facciamo ancora



Tu sei un trip, un viaggio nella notte che non termina

Sei come l'erba, intendo il maschio e la femmina

Faccio un tiro, chissà cosa si prova

Finisco prima che arrivi l'antidroga

Ancora, perché

Perché i tuoi occhi mi stringono

Mi inseguono come se fossero l'antidroga

Passi da me, ma solo per un'ora

Ormai ci maledicono gli angeli

Lo so che prima di te un prima non c'è

Ma ora siamo più soli di una piazza vuota



Sento il suono delle tue sirene

Nel silenzio delle nostre cene

Dimmi un po' noi che ci facciamo ancora qua

Di male in bene, fa male

Che se ci leghiamo di catene

Lo sappiamo bene che succede

Prima di te un prima non c'è

Ma ora siamo più soli di una piazza vuota



Mhm-mhm, prima di te un prima non c'è

Ma ora siamo più soli di una piazza vuota