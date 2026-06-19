Emma Marrone, il fratello Francesco si è sposato: "Ti amo follemente"

Francesco, fratello minore di Emma, è convolato a nozze con la storica compagna Maria Elisa Pellegrino. La cerimonia si è svolta in Puglia, terra d'origine della famiglia, e la cantante salentina non ha resistito alla tentazione di condividere con i fan alcuni momenti speciali della giornata, accompagnati da una dedica carica d'affetto

Francesco Marrone , conosciuto in famiglia come Checco, ha 37 anni e lavora come vigile del fuoco , mantenendo da sempre un profilo distante dai riflettori, nonostante la notorietà della sorella maggiore. La sposa, Maria Elisa Pellegrino , è altrettanto lontana dal mondo dello spettacolo. Negli anni ha costruito un legame solido con la futura cognata, della quale è anche grande estimatrice musicale.

Il matrimonio è stato celebrato mercoledì 17 giugno con rito religioso , per poi proseguire i festeggiamenti in una location immersa nel verde, scelta per la sua atmosfera sospesa tra fiabesco e naturale: ulivi, candele e fili di luci intrecciati tra i rami hanno fatto da cornice al ricevimento. Al centro della tavolata, una torta scenografica che si estendeva per l'intera lunghezza del tavolo, ricoperta di panna, ha catturato l'attenzione degli invitati durante il momento del taglio, immortalato in un video condiviso sui social.

La dedica di Emma e il legame speciale con il fratello

A raccontare la giornata è stata la stessa Emma, che attraverso le Instagram Stories ha pubblicato diversi scatti dell'evento. Tra questi, una foto in bianco e nero che la ritrae da bambina insieme al fratello durante una giornata al mare, scelta per celebrare la profondità di un rapporto che affonda le radici nell'infanzia. Non sono mancate immagini più recenti, tra cui un selfie scattato durante il ricevimento che la vede al centro tra i due sposi, accompagnato dalla didascalia: "Ti amo follemente. Auguri patati".

Il legame tra Emma e Francesco si è rafforzato ulteriormente dopo la perdita del padre Rosario, scomparso nel 2022 a causa di una leucemia. La cantante ha raccontato più volte come il sostegno reciproco tra fratelli sia stato fondamentale per affrontare quel dolore e ritrovare la serenità. Proprio per questo le nozze di Francesco rappresentano per l'artista un momento di gioia particolarmente intenso, vissuto accanto alla famiglia nella sua terra d'origine.

Nonostante la riservatezza che da sempre caratterizza la vita privata di Francesco, la cantante ha scelto di condividere una selezione misurata di immagini, rispettando il desiderio della coppia di mantenere riservati i dettagli più intimi della cerimonia. I fan, però, non si sono lasciati sfuggire l'occasione per inondare i post di messaggi di auguri, complice anche la commozione visibile nei video pubblicati da Emma durante i festeggiamenti. Tra le storie condivise dagli invitati è comparsa anche una colonna sonora speciale: una delle canzoni della stessa Emma, scelta per accompagnare uno dei momenti più toccanti della festa.