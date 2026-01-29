Intervistata da Victoria Cabello, la cantante ha parlato dell’attuale rapporto con l’ex fidanzato Stefano De Martino: “Siamo amici e non c’è cosa migliore di recuperare la parte bella di quello che è stato il nostro rapporto”

Intervistata da Victoria Cabello nel suo podcast Fuori di Cabello, Emma Marrone ha parlato del rapporto con l’ex fidanzato Stefano De Martino . La cantante ha raccontato: “Oggi io ho la mia strada, lui ha la sua e ci vogliamo semplicemente bene”.

emma marrone su stefano de martino: "siamo amici"

Victoria Cabello ha intervistato Emma Marrone nel nuovo episodio del podcast Fuori di Cabello. La cantante di Amami ha parlato dell’attuale rapporto con Stefano De Martino, conosciuto durante la partecipazione al talent-show Amici di Maria De Filippi. L’artista ha dichiarato: "Sono veramente contenta di questa domanda perché alcune volte si crea una tossicità spaventosa intorno a questa cosa".

Emma Marrone ha aggiunto: "Per me Stefano è come se fosse il fidanzato del liceo. Nel senso, ma alla gente andate a chiedere del fidanzato del liceo? La differenza è che siamo stati insieme in un periodo in cui entrambe le nostre vite stavano scoppiando".

La cantante ha proseguito: "Io con Stefano ho avuto una bellissima relazione. Devo dire che è stato il fidanzato che mi ha fatto ridere più di tutti. È molto simpatico. Poi sì, è finita in maniera turbolenta, ma perché c’erano i riflettori e altri personaggi di mezzo. Non è la prima storia che finisce per delle corna. Avevamo vent’anni".

Emma Marrone ha poi raccontato come il gossip abbia influito sulla sua carriera: "Quella cosa non ha aiutato perché all’inizio passavo come quella del gossip e non come un’artista che voleva fare la sua carriera. Lo dico seriamente, io credo che questa cosa mi abbia rallentato la carriera di almeno 5/6 anni". La voce di Arriverà l’amore ha proseguito: "Per uscirne ed essere credibile come artista ci ho messo degli anni, però poi finita questa cosa, io e Stefano ci siamo voluti bene".