Emma annuncia il tour estivo 2026: tutte le date

Oltre ai già annunciati appuntamenti del 2 luglio all’Ippodromo delle Capannelle di Roma e del 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, la voce di Occhi profondi ha comunicato altri dodici concerti in giro per l’Italia
Fresca del successo straordinario del brano L’amore non mi basta, tornato nella classifica dei singoli più venduti in Italia a dodici anni dalla sua uscita, Emma ha annunciato i numerosi appuntamenti live attesi nell’estate del 2026: da Brescia a Pescara.
emma, le date estive
Oltre ai già annunciati appuntamenti del 2 luglio all’Ippodromo delle Capannelle di Roma e del 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, Emma ha comunicato altri dodici concerti in giro per l’Italia. Sabato 4 luglio la voce di Occhi profondi salirà sul palco del Brescia Summer Music per poi proseguire in numerose altre città: da Riccione a Catania passando per Ancona, Pescara e Pisa. Questo il calendario completo della tournée estiva:
- 4 luglio, Brescia - Brescia Summer Music
- 10 luglio, Cervere - Anima Festival
- 11 luglio, La Spezia - La Spezia Estate Festival
- 15 luglio, Riccione - Riccione Music City
- 16 luglio, Mirano - Mirano Summer Festival
- 18 luglio, Pisa - Pisa Summer Knights
- 19 luglio, Genova - Altraonda Festival
- 24 luglio, Palermo - Dream Pop Fest
- 25 luglio, Catania - Sotto Il Vulcano Fest
- 1° agosto, Ancona - Piazza Cavour
- 2 agosto, Pescara - Zoo Music Fest
- 4 agosto, Follonica - Follonica Summer Nights
Negli ultimi giorni Emma (FOTO) è tornata in vetta alle classifiche con il brano L’amore non mi basta, contenuto nell’album Schiena uscito nell’aprile del 2013. Grazie a una serie di video dedicati al mondo del calcio e divenuti virali su TikTok, la canzone ha iniziato un’incredibile scalata conquistando il secondo posto nella classifica settimanale FIMI dei brani più venduti in Italia. Grande responso anche per Schiena, rientrato tra i cento album più venduti in Italia. Attualmente il lavoro è certificato con tre dischi di platino.
A ottobre Emma ha pubblicato il nuovo singolo Brutta storia alzando il sipario su una nuova era. Tra le canzoni più amate della sua discografia troviamo Non è l’inferno, Amami, Occhi profondi, Mezzo mondo e Apnea. Ricordiamo anche alcune collaborazioni: da Pezzo di cuore con Alessandra Amoroso (FOTO) ad Arriverà con i Modà passando per Ho voglia di te con Juli e Olly, Amore cane con Lazza, Taxi sulla Luna con Tony Effe e Libre con Álvaro Soler.
