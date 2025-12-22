Emma annuncia il tour estivo 2026: tutte le date

Oltre ai già annunciati appuntamenti del 2 luglio all’Ippodromo delle Capannelle di Roma e del 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, la voce di Occhi profondi ha comunicato altri dodici concerti in giro per l’Italia

Fresca del successo straordinario del brano L’amore non mi basta, tornato nella classifica dei singoli più venduti in Italia a dodici anni dalla sua uscita, Emma ha annunciato i numerosi appuntamenti live attesi nell’estate del 2026: da Brescia a Pescara.

emma, le date estive Oltre ai già annunciati appuntamenti del 2 luglio all’Ippodromo delle Capannelle di Roma e del 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, Emma ha comunicato altri dodici concerti in giro per l’Italia. Sabato 4 luglio la voce di Occhi profondi salirà sul palco del Brescia Summer Music per poi proseguire in numerose altre città: da Riccione a Catania passando per Ancona, Pescara e Pisa. Questo il calendario completo della tournée estiva: 4 luglio, Brescia - Brescia Summer Music

10 luglio, Cervere - Anima Festival

11 luglio, La Spezia - La Spezia Estate Festival

15 luglio, Riccione - Riccione Music City

16 luglio, Mirano - Mirano Summer Festival

18 luglio, Pisa - Pisa Summer Knights

19 luglio, Genova - Altraonda Festival

24 luglio, Palermo - Dream Pop Fest

25 luglio, Catania - Sotto Il Vulcano Fest

1° agosto, Ancona - Piazza Cavour

2 agosto, Pescara - Zoo Music Fest

4 agosto, Follonica - Follonica Summer Nights

Negli ultimi giorni Emma (FOTO) è tornata in vetta alle classifiche con il brano L’amore non mi basta, contenuto nell’album Schiena uscito nell’aprile del 2013. Grazie a una serie di video dedicati al mondo del calcio e divenuti virali su TikTok, la canzone ha iniziato un’incredibile scalata conquistando il secondo posto nella classifica settimanale FIMI dei brani più venduti in Italia. Grande responso anche per Schiena, rientrato tra i cento album più venduti in Italia. Attualmente il lavoro è certificato con tre dischi di platino. Approfondimento Emma ospite a X Factor 2025 canta Brutta storia e Apnea. VIDEO