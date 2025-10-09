Emma annuncia il ritorno live, le date dei concerti a Roma e Milano

Dopo l'uscita del nuovo singolo Brutta Storia , Emma Marrone annuncia il suo ritorno alla dimensione live con due concerti previsti nell'estate 2026 a Roma e Milano. Per la prima volta Emma si esibirà sul palco dell'Ippodromo: il 2 luglio 2026 a Capannelle per il Rock in Roma e il 9 settembre 2026 all'Ippodromo Snai San Siro per il Milano Summer Festival. Con questi appuntamenti speciali, Emma inaugura una nuova fase della sua attività live, portando sul palco tutta la sua grinta, il nuovo sound (che potrebbe comprendere un nuovo disco) e la potenza del suo repertorio.

Un ritorno, il suo, su una scena musicale da dove mancava da circa un anno, durante il quale ha scelto di prendersi una pausa dedicandosi a sé stessa per riflettere sul suo percorso artistico. È attualmente in radio il nuovo singolo Brutta Storia, rilasciato il 1° ottobre e prodotto da Juli. La canzone, dal sound pop contemporaneo con sfumature cantautorali, arriva in modo immediato e mette ancora una volta in risalto la nuova vocalità dell'artista, che ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la sua autenticità. Il brano porta la firma di Emma, Olly (e si sente) con Paolo Antonacci, con la produzione di Juli (Julien Boverod), gli stessi autori che ne hanno curato anche la composizione.

la dimensione intima con il pubblico

Dopo anni trascorsi tra grandi palazzetti, Emma ha deciso di intraprendere un percorso diverso con il suo nuovo tour, annunciato negli ippodromi dei festival di Roma e Milano. Questa scelta di cambio location arriva dopo un’esperienza di tour anche nei club durante il Souvenir in Tha Club Tour nel 2023, letta come un ritorno a una dimensione più intima e vicina al pubblico, permettendo ai fan di vivere l’esperienza musicale in maniera più diretta e personale con l’artista. Emma sembra voler creare un contatto autentico, facendo emergere il lato più sincero della sua arte e regalando a chi la segue da sempre un’occasione unica per sentirsi parte del suo mondo musicale, cosa che le ha permesso molte volte di immergersi nel parterre tra i fan e camminare avanti e indietro fra di loro.

Emma a San Siro invece sembra un’opzione ancora lontana per i fan che sognano di vederla nel tempio della musica italiana e qualche anno fa l’artista aveva risposto senza mezzi termini di non voler bruciare le tappe e che "quel momento arriverà quando sarà pronta". Il momento però non sembra essere adesso. Nonostante ciò, Emma ha davanti due date importanti e, anche se il tempo fino all'estate 2026 è molto, la cantante sarà già all’opera per regalare uno show imperdibile come del resto ha sempre fatto. I biglietti saranno in vendita dal 10 ottobre 2025 alle 18:00.