Emma Marrone ha svelato il nuovo singolo Brutta storia

Dopo settimane di indiscrezioni, Emma Marrone ha confermato il suo ritorno. L’artista ha condiviso un breve video sul profilo Instagram annunciando l’uscita della canzone Brutta storia. Il brano arriverà a circa due anni di distanza dall’ultimo album Souvenir distribuito nell’ottobre del 2023.
emma, il nuovo singolo è brutta storia
Dopo le date nei palazzetti nell’autunno del 2024 e una pausa dalla musica per dedicarsi completamente a sé stessa, ad agosto l’artista ha condiviso un post delle vacanze pubblicando forse proprio una parte del testo del nuovo brano Brutta storia: “Che brutta storia quella malinconia che arriva ogni volta che vado via da te / E poi quella domanda / Quando torni?”.
Nello stesso mese l’artista ha confermato il possibile ritorno con un altro messaggio: “Ho fatto molte cose. Sono successe molte cose. Soprattutto dentro di me. Respirare. Prendersi il proprio tempo. Capire. E la chiamano estate. Nel dubbio vi voglio bene”. Emma Marrone (FOTO) ha ora rotto il silenzio condividendo un breve video con le prime note dell’atteso singolo.
Nel febbraio dello scorso anno Emma è tornata in gara per la quarta volta al Festival di Sanremo presentando il brano Apnea certificato doppio disco di platino: "Parla di un’emozione bellissima, così bella da togliere il respiro: rivedere dopo tanto tempo una persona importante, raggiungere un obiettivo per cui si è lavorato a lungo e con dedizione, abbandonarsi a un bacio intenso quando c’è un’intesa speciale". Successivamente, l'artista ha lanciato la speciale edizione Extended Version dell’album Souvenir: “Non so voi, ma io sono super emozionata. Il viaggio è quasi arrivato alla fine, ho chiuso un cerchio importante della mia vita, ho affrontato mille battaglie. Ho gioito per un milione di cose bellissime. E l’ho fatto con voi, sempre con voi”.
Dopo la vittoria alla nona edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi, Emma si è affermata come una delle grandi protagoniste della scena musicale italiana. Tra gli album più acclamati dell’artista ricordiamo Sarò libera, Schiena e Adesso, per quanto riguarda i singoli citiamo Tra passione e lacrime, Cercavo amore, Dimentico tutto, Occhi profondi, Mezzo mondo e Non è l’inferno, quest’ultimo vincitore della 62esima edizione del Festival di Sanremo.
Spazio anche alle collaborazioni: da Taxi sulla Luna con Tony Effe ad Amore cane con Lazza passando per Pezzo di cuore con Alessandra Amoroso (FOTO). Inoltre, nel maggio del 2014 la cantante ha rappresentato l’Italia con La mia città sul palco dell’Eurovision Song Contest.
