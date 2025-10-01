Emma Marrone ha svelato il nuovo singolo Brutta storia

Dopo le date nei palazzetti nell’autunno del 2024 e una pausa dalla musica per dedicarsi completamente a sé stessa, Emma Marrone ha ora confermato il suo atteso ritorno con l’uscita della nuova canzone Brutta storia

Dopo settimane di indiscrezioni, Emma Marrone ha confermato il suo ritorno. L’artista ha condiviso un breve video sul profilo Instagram annunciando l’uscita della canzone Brutta storia. Il brano arriverà a circa due anni di distanza dall’ultimo album Souvenir distribuito nell’ottobre del 2023.

emma, il nuovo singolo è brutta storia Dopo le date nei palazzetti nell’autunno del 2024 e una pausa dalla musica per dedicarsi completamente a sé stessa, ad agosto l’artista ha condiviso un post delle vacanze pubblicando forse proprio una parte del testo del nuovo brano Brutta storia: “Che brutta storia quella malinconia che arriva ogni volta che vado via da te / E poi quella domanda / Quando torni?”. Nello stesso mese l’artista ha confermato il possibile ritorno con un altro messaggio: “Ho fatto molte cose. Sono successe molte cose. Soprattutto dentro di me. Respirare. Prendersi il proprio tempo. Capire. E la chiamano estate. Nel dubbio vi voglio bene”. Emma Marrone (FOTO) ha ora rotto il silenzio condividendo un breve video con le prime note dell’atteso singolo. Approfondimento Da Emma Marrone a Angelina Mango, i cantanti che si sono presi pausa

Nel febbraio dello scorso anno Emma è tornata in gara per la quarta volta al Festival di Sanremo presentando il brano Apnea certificato doppio disco di platino: "Parla di un’emozione bellissima, così bella da togliere il respiro: rivedere dopo tanto tempo una persona importante, raggiungere un obiettivo per cui si è lavorato a lungo e con dedizione, abbandonarsi a un bacio intenso quando c’è un’intesa speciale". Successivamente, l'artista ha lanciato la speciale edizione Extended Version dell’album Souvenir: “Non so voi, ma io sono super emozionata. Il viaggio è quasi arrivato alla fine, ho chiuso un cerchio importante della mia vita, ho affrontato mille battaglie. Ho gioito per un milione di cose bellissime. E l’ho fatto con voi, sempre con voi”. Approfondimento Emma si commuove con Intervallo, la canzone dedicata al papà. VIDEO