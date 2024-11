Emma si commuove con Intervallo, la canzone dedicata al papà. VIDEO

Una piccola esitazione, poi le lacrime. Il 17 novembre Emma Marrone, in concerto a Bari per una tappa del tour In Da Town, ha interrotto per un attimo l’esibizione sulle note di Intervallo, il brano dedicato al papà Rosario scomparso nel 2022. Una canzone di amore, dolore e nostalgia per un’assenza presente in ogni attimo, come ricorda il verso “Questo film è tutto nostro, il finale posso ancora immaginarlo, siamo solamente usciti all’intervallo”, che esprime la speranza di un incontro oltre la vita dove l'attuale vuoto possa essere riempito da nuovi inizi. Emma ha poi ricevuto il caloroso applauso del pubblico.